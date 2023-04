El marido de Carlota Casiraghi, Dimitri Rassam, revoluciona Madrid y confiesa qué es lo que más le gusta de España

MADRID, 13 (CHANCE)

El marido de Carlota Casiraghi, Dimitri Rassam, acaba de visitar nuestro país para promocionar su nueva película, 'Los tres mosqueteros, D'Artagnan'. Sin la compañía de la hija de la Princesa Carolina de Mónaco -"está en Mónaco" explicó con una sonrisa- el productor revolucionó la Gran Vía madrileña acompañado por el protagonista de la cinta, Vicent Cassel, y su director, Martin Bourboulon.

Sonriente y derrochando estilo con un look informal con jeans, camisa, americana y zapatillas deportivas, el hijo de la popular actriz francesa Carole Bouquet se disculpó por no hablar español -aunque sí lo entiende- reveló con simpatía que le encanta nuestro país: "I love Spain. I love your food. It's not very original. All right. I have closed spanish friends" (Amo España. Me gusta vuestra comida. No es muy original, es cierto. Tengo buenos amigos españoles" nos ha contado.

Una visita en la que, fiel a su discreción, Dimitri no habló sobre su relación con Carlota Casiraghi, a la que sin embargo no dudó en dedicar unas preciosas palabras durante su reciente entrevista en el programa 'Quelle Époque' de la televisión francesa , al que acudió para promocionar su nueva película. "Tengo la suerte de tener una mujer maravillosa. Estoy muy orgulloso de mi esposa. Sé que esto no suena muy original, pero ella me apoya y eso es algo muy importante para mí" confesaba.