Marilí Coll, feliz por la boda de su amiga Norma Duval con Matthias Kühn

MADRID, 23 (CHANCE)

Hace unos días veíamos a Marilí Coll, amiga íntima de Rocío Jurado y nos confesaba su opinión sobre todo lo que hemos vivido estos dos últimos años en televisión con el testimonio de Rocío Carrasco: "Pienso que con semejante contrato que tiene, estará muy feliz". Ahora, hemos podido hablar con ella sobre la boda sorpresa de Norma Duval y Matthias Kühn y también, sobre su amigo José Ortega Cano después de que se haya hecho pública su separación con Ana María Aldón.

Ante la pregunta sobre la boda de la vedette con Matthias, Marilí se sorprende: "¿pero cómo? Yo hablé ayer con ella", pero sí que nos asegura que "sabía que se iban a casar pero que era un misterio. Todo misterioso y no lo iban a decir a nadie".

Marilí se ha mostrado muy feliz ante la noticia porque lleva siendo amiga de Norma muchísimos años y sabe que está muy enamorada del empresario alemán: Me alegro porque yo conozco a Norma imagínate, soy la madrina del pequeño que es el más guapo, no sabes lo orgullosa que estoy porque Christian es guapísimo. Me alegro porque era una cosa que Norma tenía que aclarar, ya son muchos años de convivencia".

Sin pelos en la lengua, la diseñadora solo tiene buenas palabras para Matthias, al que considera una buena persona para su amiga: "es un gran empresario y una gran persona... muy agradable, muy alemán porque es muy serio y respetuoso pero muy agradable".

Marilí también ha querido mostrarnos su opinión respecto a su amigo Ortega Cano, asegurándonos que está "más liberado" tras iniciar los trámites de divorcio de Ana María Aldón: "Yo creo que sí. Él a quien adora es a su hijo", dejando claro que el torero está muy volcado con su hijo José Fernando, del que se han vertido informaciones en los medios de comunicación los últimos días que han molestado mucho al torero.