Marimar Blanco exige a Sánchez que "mañana, aquí en Ermua, sea valiente y rompa con EH Bildu"

Denuncia que "han intentado silenciar" la voz de su hermano y advierte de que mañana hablará "para que nadie pueda falsificar lo que pasó"

ERMUA (VIZCAYA), 9 (EUROPA PRESS)

Marimar Blanco, hermana del concejal del PP de Ermua asesinado por ETA hace 25 años Miguel Ángel Blanco, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "mañana, aquí en Ermua, sea valiente y rompa con EH Bildu". Además, ha denunciado que "han intentado silenciar" no su voz, sino la de su hermano, y ha advertido de que mañana hablará "para que nadie pueda falsificar lo que pasó" y para "defender la memoria" de las víctimas.

Marimar Blanco ha tomado parte en el acto de clausura de la 'Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco' celebrado este sábado en Ermua (Vizcaya), en la que también han intervenido el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente del Gobierno José María Aznar y el líder de los populares vasco, Carlos Iturgaiz.

La hermana del edil, que ha sido la encargada de cerrar el acto en su recuerdo, ha iniciado su intervención con una ovación cerrada de los asistentes y ha confesado que el de hoy es "uno de los discursos más complicados y difíciles" de su vida, porque "la herida sigue abierta", pese a quien aconseja a las víctimas "pasar página".

Marimar Blanco ha aludido, en el inicio de su intervención, a la polémica generada por la decisión, posteriormente corregida, de no permitir su intervención en el homenaje institucional que el Ayuntamiento de Ermua celebrará este domingo.

Ante los presentes, ha asegurado que los familiares son "la voz de aquellos a los que les fue arrebatada o eliminada precisamente por quienes hoy no tienen ningún problema para hablar e incluso para humillar"

"A ellos no les falta altavoces y lo digo porque, desgraciadamente, han intentado silenciar la voz de las víctimas, la voz de mi hermano, no mi voz, la de mi hermano, pero no lo han conseguido", ha dicho.

Según ha advertido, "por mucho que lo intenten, la voz de los inocentes y será siempre más fuerte que cualquier interés partidista", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que mañana hablará, igual que ha hecho este sábado en Ermua, para "defender la memoria" de su hermano y de todas las víctimas. "Para que en su recuerdo sea imposible plantear el terrorismo ni en sus medios ni en sus fines. Para que nadie pueda falsificar lo que pasó y, sobre todo, por qué pasó", ha añadido.

De nuevo, ha reivindicado que la memoria y dignidad de las víctimas "se defiende todos los días no solo con palabras, sino también con hechos que dignifiquen su recuerdo y deslegitimen a quienes las causaron".

"De poco valen las palabras en días señalados si al día siguiente continuamos negociando con quienes se niegan a condenar su asesinato. De poco vale asistir a homenajes si no los aprovechamos para romper definitivamente con quienes aplaudieron el asesinato de mi hermano", ha señalado.

Por ello, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a para exigirle que "mañana, aquí en Ermua, sea valiente y rompa con EH Bildu".

(Habrá ampliación)