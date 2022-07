Marimar Blanco pide recuperar la unidad política y social y vuelve a exigir al Gobierno no negociar con Bildu

ERMUA, 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, ha pedido recuperar la "unidad política y social" que se produjo como consecuencia del secuestro y asesinato de su hermano Miguel Ángel Blanco y ha vuelto a exigir al Gobierno que "no negocie" con quien "no ha condenado" ese asesinato, en referencia a EH Bildu.

Marimar Blanco se ha desplazado a Ermua para asistir al acto organizado en homenaje a su hermano tras cumplirse 25 años del secuestro y asesinato del edil popular.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, ha asegurado que a ella "nadie" le ha controlado el discurso y lo ha hecho "con lo más absoluta libertad".

Según ha destacado, hoy quiere hacer "un recuerdo muy especial, en un día muy especial" para ella porque el 10 de julio de hace 25 años "comenzaba esa puerta atrás, de esas 48 horas que era el futuro que le había marcado ETA" a su hermano.

Marimar Blanco ha subrayado que su hermano era un joven de "tan solo 29 años, inocente, un concejal constitucionalista" que decidió dar "el pasado a la político "para defender la libertad, la convivencia democrática y la pluralidad". Según ha indicado, "por ello y por estos principios básicos" fue secuestrado y le "arrebataron su vida".

"Y hoy 25 de años después vengo aquí, no solo a recordar la memoria de mi hermano, sino, con ella, la de todas y cada una de las víctimas del terrorismo como siempre hacemos todas y cada una de las víctimas cada vez que acudimos a un acto de homenaje a una victima", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que también quiere recordar lo que se consiguió desde "la unidad política y la unidad social", en lo que se denominó el Espíritu de Ermua, "grandes avances que supieron el principio del fin de la derrota de ETA"

Marimar Blanco ha indicado que viene a rememorar esos momentos y a pedir esa recuperación de "esa unidad política y social" y, sobre todo, que no se negocie con quienes, a día de hoy, todavía hay quien "siguen sin condenar el asesinato" de su hermano y siguen sin condenar y reconocer "a todas y cada una de las víctimas del terrorismo".

"Esas van a ser hoy mis palabras, no voy a cambiar nada porque ese ha sido mi mensaje hace 25 años y lo voy a mantener en esa línea de memoria, la dignidad y la justicia de todas y cada una de las víctimas de terrorismo se defiende todos y cada uno de los días, no solamente en días señalados", ha agregado.

Marimar Blanco ha afirmado que ello no solo se defiende "con palabras sino con hechos que dignifiquen el sacrificio de tantos y tantos inocentes". "Eso es lo que vengo a decir hoy aquí, igual que dije ayer, igual que he estado diciendo a lo largo de estos 25 años", ha añadido.

La presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco ha añadido que su petición al Gobierno de que rompa con EH Bildu es algo que exigen la "inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo" porque es un partido que "no ha condenado ni reconocido el asesinato de su hermano"

"No se puede negociar con una persona que hace 25 años dijo que para él era un día normal y estaba en la playa tomando el sol como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, eso es algo que venimos exigiendo las víctimas del terrorismo no solamente en días señalados sino en todos y cada uno de los días", ha concluido.