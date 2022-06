Marín, advierte ante el arranque de la campaña, que Andalucía pueda acabar "en otro régimen, pero de derechas"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El cabeza de cartel de Ciudadanos a las elecciones del Parlamento de Andalucía de 19 de junio y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha advertido este jueves, horas antes del inicio oficial de la campaña, de la posibilidad de que Andalucía acabe en "volver a otro régimen, pero ahora de derechas", tras describir los 37 años de gobierno del PSOE como "régimen", de manera que "se convierta ahora en el cortijo de la derecha", en una referencia velada a un pacto de gobierno PP-Vox tras las elecciones.

Ha elegido Ciudadanos Jerez de la Frontera (Cádiz) como primer acto del doblete que ha programado Marín para el inicio de la campaña, por el simbolismo de ser el lugar de nacimiento de la presidenta del partido, Inés Arrimadas, y porque aquí fue Ciudadanos primera fuerza en las elecciones autonómicas de 2018 con 41.718 votos. En las elecciones generales de 2019 fue quinta fuerza con 10.813 votos y en las elecciones municipales del mismo año fue tercera con 11.813 votos.

Marín ha protagonizado un acto junto al vicesecretario general de Cs y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la cabeza de lista por la circunscripción de Cádiz y consejera de Igualdad, Rocío Ruiz.

La tesis del candidato de Cs a la Presidencia de la Junta es que "si alguien quiere cambiar Andalucía que nos vote" para sostener seguidamente que "hoy empieza la cuenta atrás" mientras ha argumentado que "el cambio no empezó en 2018, sino en 2015, cuando entramos en el Parlamento con nueve diputados", por cuanto ha sostenido que "nos daban la llave para empezar a fiscalizar al PSOE, a acabar con la corrupción, a acabar con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones", al tiempo que ha recordado que las encuestas "nos daban cero" diputados.

El vicepresidente de la Junta, quien ha afirmado que "como nos vayamos vuelve (la corrupción)", se ha reafirmado en el argumento de que "el único cambio que ha funcionado es el de Cs, el cambio no es posible donde no estemos nosotros", por lo que, además del relato pormenorizado de la contribución de su partido en el gobierno de coalición de PP y Cs, se ha preguntado "cuándo ha habido más estabilidad", un hecho que ha contrastado con la afirmación de que "hoy hay líos en todas las comunidades", y colegir que "aquí no, aquí está Ciudadanos gobernando".

"El partido empieza 0-0", ha afirmado Marín en referencia a los sondeos que dan una menguante presencia a su partido en el Parlamento andaluz, mientras ha apuntado que "algunos están repartiendo carguitos", en alusión a argumentos de la candidata de Vox, Macarena Olona, quien ha señalado que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se le está poniendo cara de vicepresidente", para defender atributos de su partido como que "no hemos cambiado nuestro voto por un puñado de lentejas, hemos demostrado honestidad, buena gestión, somos gente sensata, normal" y concluir en que "sin liberales no hay igualdad real".

El candidato de Cs y vicepresidente de la Junta, quien ha instado a "los andaluces a darle la vuelta a las encuestas" y se ha declarado "muy feliz" porque "hemos hecho nuestro trabajo", ha considerado que ante las elecciones de 19 de junio hay "solamente una opción" y plantear al electorado que "os hago una pregunta: ¿cuando algo funciona lo cambiáis?, verdad que no", momento en que ha reiterado que "a Andalucía le va bien con Cs" y se ha cuestionado "por qué un cambio a peor con un gobierno donde no estemos nosotros".

"Es el momento de demostrar a andaluces que no vinimos a vivir de la política", ha dicho Marín, quien ha considerado que "Andalucía se ha convertido en la tierra que soñábamos", mientras que ha alentado a sus compañeros, con la idea de que "el cambio era posible", de que "tenemos que decir que vuelvan a creerlo, que es el cambio es posible", para anunciar que "vamos a resolver los problemas de los andaluces" e insistir en que "el cambio que funciona es de Cs y vamos a seguir trabajando para que ese cambio se siga produciendo".

El vicepresidente de la Junta ha trasladado a la militancia que "lo tenéis muy fácil, sólo lo podemos decir que nosotros que no vamos a pactar con Vox", a lo que sumado su negativa a pactar con el PSOE porque "con el señor Espadas va a volver el Impuesto de Sucesiones y Donaciones", además de otro demérito como que "no ha sido capaz de alzar la voz para defender a Andalucía" y colegir que "alguien que no defiende a Andalucía no va a contar con mi apoyo".

"Andalucía es de los andaluces", ha sostenido Marín, mientras que ha esgrimido que "somos los únicos que no hemos fallado" y sostener que en Andalucía "no sobra nadie" para aludir a "los menores no acompañados, a los refugiados" y trasladar que "aquí cabemos todos" y abogar por no dar "ni un solo paso atrás con los derechos adquiridos en 40 años por esta sociedad".

Marín ha indicado que "ahora empieza la batalla, Ciudadanos va a seguir gobernando cuatro años más" y ha pedido "pelear que nos queda mucho por hacer".

RUIZ: "QUÉ PRIVILEGIO HABER SIDO PARTE DEL CAMBIO"

La cabeza de lista de Cs por Cádiz y consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha proclamado en el arranque de su intervención "qué privilegio haber sido parte del cambio en Andalucía", para jugar seguidamente con la afirmación del presidente de la Junta de que considera contar con dirigentes de Cs para diferentes niveles de la Administración y afirmar que "somos tan buenos que nos quieren fichar, somos muy buenos, nos qieren copiar".

Tras señalar que en Andalucía no ha habido "ni un solo caso de corrupción" y esgrimir que "para eso vinimos al Gobierno", y enumerar logros de compañeros de gobierno, entre ellos el fallecido Javier Imbroda para decir de su gestión que "por fin la climatización en los colegios gracias a nuestro querido Javier", ha sostenido que entre sus contribuciones están banderas como la igualdad o la defensa del colectivo Lgtbi y preguntarse que "quién se apropia de esas banderas" para afirmar que "se las he quitado todas".

"No vamos a permitir volver a atrás, me niego", ha proclamado Rocío Ruiz, en alusión a lo que descrito como "los rankings del pasado", a lo que ha contrapuesto que "ahora lideramos todos" tras sostener que "ahora hay más profesores, más médicos, más plazas de residencias", y anunciar que "vamos a rescatar a Cádiz de las promesas incumplidas", punto en que ha aludido a "impulsar la industria naval, las energías renovables" e invocar activos de la provincia como "el primer puerto de España y segundo de Europa", en referencia al de Algeciras.

Tras apuntar que "nos quieren invisibilizar", la candidata de Cs por Cádiz ha sostenido que "tenemos principios y valores intactos, la mezcla de tenacidad y coraje nos hace invencibles", e indicar que "tengo ocho millones y medio de motivos", la población de Andalucía, y sostener que "no voy a parar ni un segundo de luchar por Cádiz y Andalucía". "Vamos a comernos Andalucía", ha proclamado.