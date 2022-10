Marín asegura que informó a Arrimadas de su cargo en el CES: "Lo he dado todo por Cs y ya no debo explicaciones a nadie"

TOMARES (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía y presidente del Consejo Económico Económico y Social de Andalucía (CES), Juan Marín, ha asegurado este jueves ante las declaraciones de la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, acerca del malestar en la militancia por su incorporación a este organismo consultivo que "Inés no puede decir que no conocía esa propuesta, estaba informada permanentemente desde hace dos meses", por lo que ha concluido que "no tengo que dar explicaciones a estas alturas de mi vida a nadie" tras esgrimir que "lo he dado todo por este partido".

En una atención a los medios antes de participar en un desayuno organizado por la Asociación Empresarial Mairena Aljarafe en Tomares (Sevilla), Marín ha respondido con un "no lo sé" sobre ese malestar entre la militancia de Cs para apuntar que "a mí me dolió mucho tener que marcharme y me llamó poca gente para decir aquí estoy".

Sobre su renuncia como coordinador de Cs en Andalucía tras perder los 21 diputados que tenía este partido en las elecciones de 19 de junio al Parlamento, Marín ha sostenido que "me he ido en el momento en que hemos perdido las elecciones, asumí una responsabilidad que tal vez no me correspondía, pero era el candidato" para precisar que "nadie puede exigirme nada" y blandir entonces las diferentes responsabilidades que ha podido desempeñar en el actual Gobierno andaluz.

"He podido ser portavoz, consejero, he renunciado a todo eso por lealtad a mi partido", ha señalado Marín, quien ha excluido de la primera línea política ejercer cargos como Defensor del Pueblo o presidente del CES.

Cuestionado por su posicionamiento a favor de las listas conjuntas de PP y Cs en Andalucía, Marín ha esgrimido que "hemos ido juntos en País Vasco, Navarra" para precisar que "no es una fórmula que yo me estoy inventado" y considerar que "no es ninguna anomalía democrática" para encarar unas elecciones al tiempo que ha considerado que de haberse seguido esta fórmula en las elecciones andaluzas "a lo mejor, si se hubiera hecho, estaríamos en el Parlamento".

El presidente del CES ha matizado su posición favorable a unas listas conjuntas con el argumento de que "en unas municipales es muy difícil, por no decir imposible, te diría que casi no soy partidario" para invocar en ese caso que "la figura del alcalde es tan importante que eclipsa al resto de la lista", para poner los ejemplos de personalidades relevantes como los alcaldes de Málaga y Sevilla "Paco de la Torre, Antonio Muñoz", convencido de que "al final la gente vota a la persona, no a las siglas, quizás no tenga tanto sentido".

El excoordinador de Cs en Andalucía se ha mostrado contrario al llamado proceso de refundación que afronta su partido en España al argumentar que "no creo en la refundación, creo en la reforma", convencido de que las necesidades de su partido se deben dirigir a "ser capaces de dar nuevamente con la vía que comunique el partido con los ciudadanos, con esa sociedad civil" tras considerar que Ciudadanos mantiene "los mismos principios, las ideas, los proyectos".

"Creo más necesario buscar ese lazo de unión con el conjunto de la sociedad española", ha reiterado Marín, quien ha asegurado que "no sé qué significa la refundación" para plantear que "estoy más por la reforma, la reconstrucción" después de sostener que Cs es "un proyecto necesario para este país, para Andalucía" por cuanto "ha demostrado que cuando llega a las instituciones sabe gobernar".

MARTA BOSQUET

Marín ha afirmado sobre el futuro de Marta Bosquet y su posible incorporación al Gobierno andaluz que "ojalá pueda incorporarse" tras considerar que "es una mujer excepcional y no nos podemos permitir el lujo de perder talento en un momento en que Andalucía necesita reformas".

"Es buena para todo, no he hablado con ella de este tema", ha proseguido explicando Marín, tras señalar que "tiene un ofrecimiento de Juanma (Moreno), ella es libre, tiene mi apoyo para lo que decida donde quiera estar".

"Estoy encantado de que ocupara un cargo de resposnabilidad en cualquier Administración", ha apuntado, para señalar que "Marta se dio de baja hace bastante tiempo" en Ciudadanos, decisión que ha atribuido "por discrepancias".