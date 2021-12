Marín censura que Sánchez no dé soluciones a las comunidades y se "conforme" con una Conferencia de Presidentes

GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya dado "ninguna solución" ni legislado para que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas restrictivas que les permitan "salvar vidas" frente a la pandemia y se "conforme" con convocar el próximo miércoles una Conferencia de Presidentes de forma telemática de la que "lo único" que, según augurado, podría salir es el anuncio de un fondo extraordinario covid que las comunidades autónomas llevan pidiendo "meses".

Marín ha señalado a preguntas de los periodistas en Granada que el pasaporte covid en Andalucía para la hostelería se está desarrollando en estas primeras horas "con total normalidad" y lo ha considerado una "herramienta muy útil" para luchar contra una pandemia que "nos va a azotar durante mucho tiempo y tenemos que aprender a convivir con ella", ha recalcado, por lo que ha confiado en que se imponga de una forma "definitiva".

En este contexto ha dicho sentir "cierta tristeza y enfado" con que "llevemos un año y medio en esto y todavía el Gobierno de España, que tenía que haber tomado decisiones" y haber hecho modificaciones legislativas para que "las comunidades autónomas pudieran tomar determinadas decisiones para salvar vidas, no lo haya hecho", y Sánchez se "conforme con convocar una Conferencia de Presidentes telemática para hablar, fundamentalmente con Urkullu y Pere Aragonés --presidentes del Gobierno vasco y catalán--, sobre un fondo extraordinario covid" que "llevamos meses pidiendo todas las comunidades autónomas" y que dijo que "no era necesario porque no iba a haber covid el 1 enero de 2022", ha clamado.

Ha opinado así que "vamos a una Conferencia de Presidentes donde Sánchez pretende escudarse una vez más cuando las decisiones las tiene ya tomadas" y le ha instado a reformar, "de una vez por todas", la ley para que las comunidades autónomas puedan legislar en situaciones de emergencias como la que nos encontramos". Junto a ello, le ha reclamado que "ponga en marcha un fondo extraordinario covid para atender nuestro sistema sanitario, educativo y las políticas sociales porque la covid no se ha ido", ha advertido, pidiéndole que sea capaz "de mirar por los intereses de los españoles y no solo de mantener un puesto en el Gobierno de España".

"Una vida no vale la pena a cambio de un sillón en la Moncloa", ha advertido Marín, para quien la gestión de Sánchez de la pandemia "ha quedado desacreditada" tras año y medio en el que "no ha escuchado a nadie" ni ha atendido las reiteradas peticiones de las comunidades para que articule las fórmulas legislativas que permitan a las comunidades activar confinamientos o medidas restrictivas.

Ha realizado estas palabras junto al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, recordando que el pasaporte covid no contó con el respaldo judicial del alto tribunal andaluz a la primera y lamentando que, por culpa del Gobierno central, no sea la autoridad sanitaria la que toma las decisiones "para salvar vidas", sino la autoridad judicial.