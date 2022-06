Marín, convencido de dar la vuelta a sondeos: "Cualquier voto a Cs es decisivo para que Vox no entre en la Junta"

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Cs y actual vicepresidente, Juan Marín, se ha mostrado este jueves "convencido" de dar la vuelta a los sondeos en las elecciones del domingo y ha asegurado que "cualquier voto a Cs va a ser totalmente decisivo para que Vox no entre en el Gobierno", así como que "cualquier escaño de Cs tiene más valor que del PSOE".

En una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, Marín ha dicho que confía en que, "una vez más, Cs sea capaz de dar la vuelta a las encuestas". "Ya lo hicimos en 2015 y 2018 y este domingo volveremos a ser los protagonistas del cambio que se produjo en 2018 y que ahora va a ser decisivo para afianzar Andalucía en lo que se ha convertido en estos tres años y medio de gestión del PP y Cs, en una locomotora económica que genera empleo y riqueza".

Según ha expuesto, "no hay ningún lugar donde vayamos que no digan que Cs sigue siendo necesario para que realmente las políticas que se han puesto en marcha en Andalucía sigan siendo una realidad", de hecho ha manifestado que "no se puede dejar solos de la mano ni al PP, ni al PSOE, porque ya sabemos lo que ocurre".

Así, ha insistido en que su única opción para gobernar Andalucía sigue siendo "la suma que ya parece que es posible en estos últimos días, especialmente después de los debates, que es la del PP y Cs y seguir trabajando cuatro años más para que Andalucía siga siendo la comunidad autónoma que más empleo genera de este país y que el PIB crece por encima de la media nacional".

Al respecto, ha comentado que "los ciudadanos andaluces son lo suficientemente inteligentes como para diferenciar entre lo que había antes de 2018 y lo que hay en este momento", y que "también ese cambio fue posible gracias a los 21 escaños de Cs", recordando que "Moreno Bonilla y el PP gobiernan hoy con el peor resultado de su historia", después de que "tenía 50 escaños, se quedó en 26 y fue presidente", por lo que aspira a "renovar esa confianza y seguir gobernando juntos cuatro años".

Entretanto, Marín ha abundado en que "los sondeos nunca han tratado bien" a su formación, "probablemente porque nosotros nos dedicamos más a hacer la gestión, a resolver los problemas y buscar las soluciones, que hacer política", mientras que "las grandes maquinarias del PP y el PSOE siempre se han dedicado a la publicidad y el marketing de todo lo que practicamente incluso muchas veces ni siquiera han ejecutado y hasta lo han vendido".

Por eso, ha enfatizado que "en campaña siempre le va mejor a Cs que al resto de las fuerzas políticas", de ahí que esté "totalmente seguro de que el domingo volveremos a dar esa sorpresa y los andaluces le darán una vez más la vuelta a los sondeos", como "han hecho en las últimas convocatorias electorales y lo van a volver a hacer este domingo".

"FUERZA TOTALMENTE DECISIVA"

Ante ello, el candidato a la Presidencia ha expresado que Cs es "una fuerza política que en este momento es totalmente decisiva". "Cualquier escaño de Cs tiene más valor que cualquier escaño que puede tener el PSOE, porque ya se ha visto como su candidato renunciaba a presidir la Junta el pasado lunes en el debate, al tirar la toalla y darle prácticamente al PP con Vox la opción de gobernar", algo que cree que "no va a suceder".

Por tanto, ha subrayado que "cualquier voto a Cs va a ser totalmente decisivo para que Vox no entre en el Gobierno; igual que en 2015 cuando Cs apoyó la investidura de Susana Díaz quitando del medio a Chaves, Griñán y todos los políticos que habían estado en casos de corrupción e impedimos que Podemos accediera al gobierno de la Junta". "Lo hice en aquel momento y lo voy a volver a hacer este domingo", ha aseverado.

Preguntado por si estaría dispuesto a una suma de PP, Cs y Vox, Marín ha comentado que no va a estar "ni cómodo, ni incómodo". "No voy a estar, porque no comparto la forma de hacer política de la señora Olona y de su equipo", ha dicho, remarcando que no cree que "Andalucía sea un trampolín para llegar al Gobierno de España", porque "Andalucía son 8,5 millones de andaluces que se merecen un respeto, que trabajan muy duro todos los días y que durante tres años y medio han demostrado la capacidad que tienen a la hora de ponerse manos a la obra".

Además, ha justificado que "Vox no cree en Andalucía, no cree en el estado de las autonomías y encima llega a los debates mintiendo a los andaluces", de modo que ha señalado que no le gusta "la gente que miente", como decir que "a los inmigrantes los va a expulsar en cuanto lleguen, cuando saben que hay unas leyes internacionales, sobre todo la Ley de Extranjería, que no permiten hacerlo", todo ello "siendo abogada del Estado", ha puntualizado Marín sobre Olona.

"Esta opción política cree que hay andaluces buenos y malos en función de si piensan o no como yo", ha lamentado el candidato de Cs, para apostillar que las políticas de Vox son "muy rancias y ya debieron pasar a la historia hace mucho tiempo".

QUE "LA ABSTENCIÓN NO SEA DEMASIADO ALTA"

Cuestionado por si le preocupa la falta de participación el 19J ante las elevadas temperaturas, el candidato de Cs ha declarado que está "seguro de que los andaluces una vez más cumplirán con su responsabilidad, como cada cuatro años hacen y acudirán a las urnas y tomarán la mejor decisión posible para el futuro de esta tierra para los próximos cuatro años".

En su opinión, "hay tiempo para todo, para ir a la playa, para pasear, para trabajar e ir a votar", de forma que espera que vaya "muchísima gente" y que "la abstención no sea demasiado alta".

Mientras, ha relatado que la campaña va "bien, muy entretenida y muy intensa", precisando que "es una tierra de 87.000 kilómetros cuadrados y más de 800 municipios", de modo que "es muy difícil llegar a todos sitios, pero gracias también a los medios de comunicación se pueden plantear las propuestas", valorando en este caso los dos debates televisivos, siendo "muy ilustrativos de cuáles son las distintas opciones que se presentan a las elecciones".

AHORA "TODO EL MUNDO ES LIBERAL Y MODERADO"

Por otra parte, sobre el espacio político de su formación, Marín ha analizado que "por lo visto en este país ya no existen los conservadores, ni los socialistas, ahora todo el mundo es de centro", de manera que ha cuestionado que ahora "todo el mundo es liberal, progresista y moderado".

Sin embargo, "esto no es verdad, porque la derecha y la izquierda siguen en las trincheras y Cs sigue en el diálogo, el consenso, la reforma, en la parte que nos une y no la que nos separa", ha defendido, precisando que "somos muy apetecibles y cuando unos tiran para la derecha y otros para la izquierda resulta muy complicado defender un espacio de centro liberal en este país".

A su juicio, "todavía no tenemos la suficiente experiencia democrática como para entender qué significa ser liberal y hay ejemplos alrededor", puesto que "todos quieren ocupar este espacio que evidentemente no pueden ocupar, porque cuando llega la hora de pactar, unos pactan con cualquiera, con extrema izquierda, con Bildu, con Esquerra, y otros pactan con Vox y da igual", y "se ha visto en Castilla y León y en el Gobierno de España".

Pero "esto no puede ser así", porque "hay que tener un poco de principios y defenderlos", remarcando que Cs "en Andalucía hasta ahora siempre ha tenido noches electorales muy satisfactorias".

Y preguntado sobre su receta para que la inflación no sea un problema para los ciudadanos, Marín ha abogado por "desplegar todos los fondos europeos", de cara a "crear unas infraestructuras que permitan que la economía y el tejido productivo y empresarial puedan salir adelante", así como "seguir bajando la presión fiscal" y "no aumentarla", porque "vamos a tener una tormenta económica a partir de octubre y noviembre muy difícil de soportar y ahora hay que crear las bases", ha recomendado, entre otros aspectos.