Marín cree que Feijóo "ha entendido que Cs no es el enemigo" y que "no se puede gobernar España con la extrema derecha"

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha saludado este lunes el "sentido común" que, en su opinión, ha mostrado el próximo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien cree que "ha entendido que Cs no es el enemigo" de los españoles, sino que lo son "las políticas de extrema izquierda y extrema derecha a las que se había sumado también el PP de Pablo Casado", por lo que "no se puede gobernar este país" con esa "extrema derecha".

Así lo ha manifestado Juan Marín en una rueda de prensa en la sede de Cs Andalucía, en Sevilla, en la que en referencia al también presidente de la Xunta de Galicia y único candidato a suceder a Pablo Casado en la presidencia del PP nacional ha opinado que Núñez Feijóo "es inteligente y se ha dado cuenta de que no puede gobernar este país con la extrema derecha, y de que Europa no quiere a la extrema derecha en los gobiernos, y sabe las consecuencias que va a tener la firma del acuerdo" suscrito entre el PP y Vox para gobernar en Castilla y León.

"Ponerse en manos de la extrema derecha significa ponerse en contra de Europa y de la inmensa mayoría de los españoles", según ha sostenido Marín, para quien Feijóo "ha entendido perfectamente que Ciudadanos no es el enemigo", sino que "el enemigo lo tenía dentro, igual que suele ocurrir en casi todos los partidos políticos, también se lo confieso", según ha apostillado.

De igual modo, Marín ha aventurado que al líder gallego "le habrá servido de ejemplo el modelo andaluz", de gobierno de coalición de PP y Cs. "Creo que a toda España le está sirviendo", ha añadido el vicepresidente de la Junta, quien en esa línea ha mantenido que los andaluces deben estar "muy orgullosos" de que en Andalucía, después de décadas de gobiernos socialistas, ahora "se hable de creación de empleo, de riqueza, de motor económico, y no más de corrupción, de enchufados y amiguetes, como desgraciadamente estábamos acostumbrados".

"BIENVENIDA" AL "SENTIDO COMÚN" DE FEIJÓO

"Por eso le doy la bienvenida a Feijóo al sentido común", que "por fin se ha dado cuenta de que el enemigo de los españoles, del conjunto de los ciudadanos del país, no era un partido político, sino las políticas de extrema derecha e izquierda a las que se había sumado también el PP de Casado", según ha abundado Marín.

Asimismo, ha subrayado que "las políticas económicas, sociales", que, según ha defendido, está aplicando el actual Gobierno de la Junta "benefician al conjunto de los andaluces, y devolverle Andalucía a los andaluces es bueno, igual que devolverle España a los españoles y sacarla de las garras de la extrema derecha e izquierda, de los separatistas y de quienes todavía no son capaces de condenar el terrorismo", ha añadido.

Marín también ha proclamado que Cs "solamente tiene dos límites", que son "la libertad de los demás y el respeto a la legalidad". "Y es lo que le vamos a exigir a todas las fuerzas políticas", según ha abundado para llamar la atención acerca de que "ahora todos quieren estar en el centro, pero es imposible ser de centro sin defender a la vez el mercado, la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la libre elección de escuela, la división de poderes, la rendición de cuentas, la libertad sexual, el feminismo, el ecologismo, el derecho al asilo, el europeísmo", según ha advertido.

Marín también ha manifestado que "es importante el respeto al adversario", aunque a él y a Cs "no se nos ha tenido nunca", y "todo el mundo ha querido eliminar, sacar de la faz de la tierra a Ciudadanos, a un proyecto necesario para que los ciudadanos vivan en paz y el centro de las decisiones sean ellos", según ha continuado el vicepresidente de la Junta, que ha sostenido en esa línea que "cuando Ciudadanos no está, y no se pacta y no se acuerda con nosotros, muchos nos echan de menos, como está pasando estos últimos días en Castilla y León".

EL "GOBIERNO ESTABLE" DE ANDALUCÍA

Frente a ello, Marín ha puesto de relieve que "el único gobierno de España en el que el centro liberal o Cs está presente" actualmente, el de Andalucía, "es el único que hoy sigue siendo un gobierno estable", y está "liderando el crecimiento económico, la creación de empleo y está al lado de los problemas que tiene la gente".

"Esto no es fruto de la casualidad", según ha sostenido Marín, quien ha valorado que, "a pesar de que estamos remando contracorriente en un momento de muchísima dificultad, hemos sido leales, no hemos entrado en el juego sucio, hemos sido capaces de encapsular un gobierno a pesar de que algunos han querido quitarnos de en medio desde que empezó la legislatura y en estos últimos años".

Marín ha defendido que en las últimas elecciones autonómicas de diciembre de 2018 "los andaluces nos dieron su confianza" para aplicar políticas y reformas que les "mejoraran su vida", y eso es lo que ha ido implementando el gobierno de PP-A y Cs, que, a su juicio, ha sabido "responder en Andalucía especialmente con equilibrio, sentido común y, sobre todo, con libertad".

Frente a ello, el vicepresidente de la Junta ha lamentado que "en este país, y en estos últimos tiempos, estamos gobernados por los extremos, por la extrema izquierda en el Gobierno de España, y en algunas comunidades autónomas por la extrema derecha, y por aquellos que sólo miran por el interés de los sondeos, de los escaños, de sus partidos o sencillamente del poder".

Tras denunciar que "la política hace hoy muchísimo ruido", ha subrayado que Cs y él personalmente quieren "que los andaluces tengan tranquilidad, estabilidad, normalidad en sus vidas, porque el problema de los partidos es el menor de los problemas para los andaluces y españoles", cuyos problemas "son otros", como las subidas en el precio de la electricidad o la gasolina, según ha relatado.

CRÍTICAS A VOX

"El problema de los andaluces no deberíamos ser los políticos, que nos hemos convertido en el verdadero dolor de cabeza de los españoles porque estamos gobernados por los extremos", según ha insistido Marín, quien a preguntas de los periodistas sobre si defendería un "cordón sanitario" a Vox ha respondido que "en 2015 se me criticó en Andalucía porque impedí que Podemos entrara en el Gobierno andaluz" entonces presidido por la socialista Susana Díaz.

"Le llamaron cordón sanitario a Podemos. Lo hicimos, y lo volvería a hacer. Ahora hago lo mismo con Vox", ha continuado Marín, quien ha insistido en proclamar que "mientras los andaluces confíen en mí y en Ciudadanos Andalucía, Vox no va a gobernar" en esta comunidad autónoma, "porque sus políticas son contrarias al interés de los andaluces, también en el aspecto económico".

Y es que, según ha criticado Marín, Vox "está sólo en elecciones, le dan igual la creación de empleo, el crecimiento económico, la generación de riqueza, que a nuestras empresas, trabajadores o jóvenes les vaya mejor", y "lo único que quieren es el poder", y "en Castilla y León lo único que quieren es eliminar leyes" que consolidan derechos "por una cuestión ideológica", pese a que, "cuando uno llega a gobernar y tiene que gestionar para todos los ciudadanos, las ideologías hay que dejarlas a un lado y gobernar por el interés de la gente", según ha sostenido Marín, quien ha llamado la atención acerca de que "hoy se ha dado cuenta todo el mundo de que Cs, el centro liberal, es necesario, y todo el mundo quiere ocuparlo".