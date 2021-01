Marín critica los argumentos de Lorena Roldán: "Yo desde luego si me voy de Cs me voy a mi casa, no a otro partido"

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha afirmado sobre la marcha de Lorena Roldán al PP que acepta que "cualquier compañero que ha entrado libremente se quiera ir libremente", pero ha criticado "una justificación que no se corresponde con la realidad". "Gracias por los servicios prestados, espero que le vaya bien, pero yo desde luego si me voy de Cs me voy a mi casa, no a otro partido", ha añadido.

A pregunta de los periodistas, Marín ha manifestado que "Cs es un partido que siempre ha estado abierto para el que quiera entrar y el que quiera marcharse, nunca se ha cerrado la puerta".

Así, ha señalado que respeta la decisión de Roldán, aunque la ha calificado de "un error". "Respeto la decisión, creo que es un error no porque se haya marchado, sino por la explicación que ha dado, diciendo que se va a un partido más constitucionalista". "No hay un partido más constitucionalista que Cs, que precisamente se llevó en Cataluña peleando solo contra los nacionalista e independentistas muchos años", ha recordado.

Marín ha indicado que Cs "siempre ha defendido un gobierno de coalición a nivel nacional con PP y PSOE para salir de esta situación, y siempre ha sido capaz de dialogar, negociar y pactar a izquierda y derecha, poniendo en el centro lo que nos une, no lo que nos separa". Por ello, ha incidido en que acepta que cualquier compañero que ha entrado libremente se quiera ir libremente, "pero no por una justificación que no se corresponde con la realidad".