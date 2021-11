Marín dice que la extrema derecha "sabe que mientras Cs esté aquí no va a gobernar": "Quiere sacarnos del mapa político"

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El coordinador autonómico de Cs Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha apuntado este domingo que la extrema derecha "sabe que mientras estemos aquí ellos no van a gobernar", al tiempo que ha asegurado que "tienen que seguir en las instituciones y gobernar" porque "gobernamos y gestionamos mejor que nadie", aunque reconoce que "es muy difícil" porque "quieren sacarnos del mapa político".

Marín se ha expresado así durante la clausura en Sevilla, junto al vicesecretario general y portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal, del Campus Joven 2021, que se ha celebrado en la capital andaluza desde este viernes, discurso en el que ha dicho a los más jóvenes que están en el espacio "que todo el mundo quiere ocupar", un espacio "libre que os permite hablar y llegar a acuerdos".

"Confío en que seáis capaces de crear es futuro necesario de una vez por todas en este país", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que "no basta con soñar, hay que trabajar, esforzarse, prepararse y ser capaces de compartir ideas y diferencias, y eso se está haciendo de forma magistral en este proyecto político".

Marín ha apuntado que "es capaz de sentarse con su pero enemigo y llegar a acuerdos", una forma de hacer política "diferente a lo que hacen los partido tradicionales, que solo han mirado por los sillones, por el poder; pero no para cambiar las cosas, sino por el poder de querer estar sentado en un sillón". "No entréis nunca en esa batalla", ha espetado, al tiempo que ha destacado que "tenemos otra forma de hacer política", a la que "hemos venido para intentar generar oportunidades y en igualdad".

"Andalucía y España necesitan esta forma de hacer política", ha apostillado, para añadir que cuando llegan a las instituciones "hacen lo que dicen". "Sabemos lo que queremos, hacer todas las reformas que vinimos a hacer", mientras que el bipartidismo en este país "lleva 40 años de fiesta a costa de todos los españoles, y eso se tiene que acabar, por eso vinimos a la política".

Asimismo, el coordinador autonómico de Cs Andalucía ha afirmado que a la política "hay que venir llorado", al tiempo que ha añadido que "lo que más le duele no es lo que el contrario pueda decir o hacer, porque muchas veces lo que más te duele es lo que más cerca te toca", pero "esto también hay que dejarlo a un lado porque no conduce a nada", y lo "único que hace es despistarnos de nuestro camino y nuestro objetivo".

"Tenemos que seguir en las instituciones y tenemos que gobernar porque gobernamos y gestionamos mejor que nadie", ha subrayado Marín, quien ha abogado por "dedicarle unos años a lo público y devolver a la sociedad lo que la sociedad te ha dado", aunque reconoce que "es muy difícil" porque "quieren sacarnos del mapa político". Así, ha apuntado que "no cree" que sean gente "incómoda" por sus ideas porque "no vetamos a nadie, decimos lo que pensamos allá donde vamos, y decimos lo mismo en todos sitios".

"Somos incómodos porque con nosotros a muchos se les acaba la oportunidad de seguir aprovechando lo público en beneficio propio", ha continuado Marín, quien ha asegurado que la extrema derecha "sabe que mientras estemos aquí ellos no van a gobernar y no van a excluir a ningún colectivo de las políticas que se pongan en marcha", mientras que "los de la izquierda, a los que ahora se ha sumado hasta el PSOE con la pinza, dicen que qué estamos haciendo con la colaboración público-privada", cuando lo que crean empleo "son los empresarios y los autónomos y las administraciones tenemos que hacerle la vida más fácil, lo que no significa regalarles las cosas".

Por último, Marín ha instado a los jóvenes de Cs a que sean los "capitanes de sus almas" y a seguir "preparándose y formándose" para hacer de esta sociedad "un lugar mejor".