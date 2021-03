Marín (Podemos) a López Miras: "El riesgo es que la ultraderecha acabe a usted comiéndoselo por los pies"

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín, ha instado este miércoles al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, a que "no se confíe demasiado", salga o no adelante la moción de censura, porque "abrir la puerta a la ultraderecha no sale gratis" y de ella "va a depender usted a partir de ahora cada vez que quiera mover un dedo".

"El riesgo es que esa ultraderecha acabe a usted comiéndoselo por los pies", ha señalado Marín durante su intervención en el Parlamento murciano, en el marco de la primer jornada de debate de la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos para desbancar al Partido Popular tras 26 años al frente del Ejecutivo regional.

El vídeo del día Sánchez y Casado abren campaña madrileña con acusaciones de corrupción

La representante de Podemos se ha mostrado segura de que "quien maneja los hilos" de la Región de Murcia no es López Miras o el Parlamento murciano, sino "aquellos que mandan de verdad sin presentarse a las elecciones, los grandes de Murcia".

"Son los del pelotazo inmobiliario. La gran agroindustria que ha barrido a nuestra agricultura tradicional y ha contaminado con su fango nuestro Mar Menor. Los señores del juego, esos que se han llenado los bolsillos con las ayudas que debían ayudar a nuestros hosteleros. Los que, por muy ricos que sean, nunca tienen bastante y siempre van a por más", ha apostillado al respecto.

Se ha referido a los tres exdiputados de Ciudadanos que han rechazado la moción de censura --Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez-- para reprocharles que "no han sido fieles" a un pacto de gobierno, ni a su partido o sus electores, sino "al que los puso en el cargo, a los que crearon Cs cuando el bipartidismo amenazaba ruina, a los que manejan San Esteban entre bambalinas".

"Hay quien le ha reprochado, señora Franco, su incoherencia. 'Queremos acabar con 24 años de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad', decía en la campaña electoral de 2019, y algún iluso votante hasta se lo creería. Hay también quien ha cuestionado, señor Álvarez, los métodos por los que ha llegado usted a consejero de Empleo, Investigación y Universidades sin tener ni siquiera el bachiller", ha dicho Marín.

Respecto a Miguélez, ha asegurado que "hay quien duda de que fuera coaccionada para firmar la moción de censura, ya que formaba parte incluso del comité negociador de Ciudadanos y PSOE para formar el nuevo gobierno", mientras que del voto de Alberto Castillo, también miembro de Cs y presidente de la Cámara, ha preferido no decir "ni una palabra" porque "ya sabemos cómo se las gasta y no quiero tener que irme antes de tiempo".

También ha tenido palabras para Diego Conesa, líder de los socialistas murcianos: "Mire que se lo hemos advertido por activa y por pasiva estos dos últimos años; cada vez que usted mira a su derecha nos mete en un lío".

"Pasó con la Ley de Protección del Mar Menor, ese pacto de nitrato con Partido Popular y Ciudadanos. Pasó con el dictamen de la Comisión de Reactivación, que no es más que el programa electoral del PP, y ha vuelto a pasar con esta moción de censura", ha recalcado en ese sentido.

No obstante, ha señalado que la formación 'morada' va a "seguir luchando, codo con codo, con los socialistas de esta Región que quieren trabajar por construir una verdadera alternativa de izquierdas en esta Región y no están para experimentos con gaseosa".

Igualmente, se ha referido a la postura del PP, del que ha dicho que es "una oficina de colocación", y cuyos miembros "dicen que no toca esta moción, que lo importante son los problemas de la gente, pero ya vemos los problemas en los que están centrados: en colocarse ellos y colocar a sus amigos".

"Y no en sus empresas y con su dinero. No. En un cargo oficial y cobrando 76.000 euros" de dinero público, que vamos a pagar todas de nuestro bolsillo, ha agregado.

LLAMAMIENTO A LA CIUDADANÍA

Frente al panorama que ha descrito, la representante de Podemos ha alabado al "pueblo" de la Región de Murcia. "Estos días os van a intentar convencer de que esto de la política funciona así, como este bazar en el que han convertido vuestra Asamblea Regional. Os dirán que todos los políticos son iguales. Os quieren convencer de que este circo es normal y que la corrupción es la regla y no la excepción. Los sobrecostes y los sobres en B. El robo de vacunas. La compra de políticos".

En este sentido, ha insistido en que la Asamblea "es vuestra" y que este "casino" que es, a su juicio, la Región de Murcia "seguirá funcionando así hasta que vosotras, la gente de esta Región, mandéis parar la música. Sois vosotros los que pagáis esta fiesta".

"No es el momento de lamentarse ni del desánimo. Es la hora de demostrar que sois mejores que vuestros gobernantes. Es el momento del puñetazo en la mesa y el paso adelante. Entre corrupción y honestidad, entre fascismo o democracia, sois vosotros los que tenéis la última palabra", ha concluido Marín.