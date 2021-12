Marín promete "seguir defendiendo Andalucía por encima de las siglas" tras su victoria en las primarias de Cs

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se ha comprometido este miércoles a "seguir defendiendo Andalucía por encima de las siglas" tras su victoria en las primarias para repetir por tercera vez como candidato 'naranja' a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

Marín se ha pronunciado de este modo en la sede regional de Cs Andalucía en su primera comparecencia pública tras su triunfo en las primarias con el 58% de los votos emitidos y amplia ventaja sobre el parlamentario Fran Carrillo, que logró un respaldo del 32%.

"Yo os doy mi palabra a todos los andaluces de que seguiré luchando y defendiendo Andalucía por encima de las siglas. Andalucía seguirá siendo el origen del motor de España con Cs en el Gobierno", ha asegurado Marín tras subrayar su apuesta por "construir un Cs Andalucía fuerte, unido y dialogante" después de las primarias.

El vicepresidente de la Junta ha recordado que ha "luchado por la estabilidad" de Andalucía desde que se presentó por primera vez a las primarias en 2015 y se ha mostrado convencido de que "la unión de todos los militantes de Cs Andalucía hará que no vuelvan las políticas rancias a esta tierra, con un Cs Andalucía fuerte no volverá más la corrupción y con un Cs Andalucía dialogante seguiremos haciendo las reformas que necesita Andalucía".

Marín, quien ha subrayado que "es la tercera ocasión que tengo la confianza de los afiliados, de los militantes, con un 60% de apoyos", ha puesto de manifiesto que "ahora solo me ocupa y me preocupa construir un Cs Andalucía, fuerte, dialogante" por cuanto ha sostenido que "vine a la política para ser valiente en la defensa de mi tierra", al tiempo que ha vinculado el futuro de Andalucía al hecho de que exista "un Cs Andalucía fuerte".

"He luchado por la estabilidad de Andalucía desde que me presenté por primera vez a las primarias", ha proclamado Marín.

Y después de ser el vencedor de las elecciones primarias para nombrar el candidato a la Presidencia de la Junta, Marín ha vuelto a ser cuestionado por la elaboración de las listas conjuntas con el PP en Andalucía.

Marín ha proclamado que "nunca he hablado de listas conjuntas, si no no me hubiera presentado a las primarias para liderar Cs Andalucía y presentar proyecto con el objetivo de ganar las elecciones, aunque a algunos les sonará a chino" y ha trasladado seguidamente que su apuesta es por "la fórmula actual que ha llevado a Andalucía al crecimiento económico, a liderar el empleo, la coalición de PP y de Cs donde seamos capaces de buscar los puntos de encuentos que nos unen".

"GOBIERNO DE COALICIÓN DE PP Y CS"

"Así lo hicimos en 2018 y a Andalucía le ha sentado muy bien", ha esgrimido el vicepresidente de la Junta de Andalucía, quien ha precisado que "en estos momentos no estamos en ese debate", afirmación hecha antes de explicar su deseo "de un Gobierno de coalición de PP y Cs, de Cs Andalucía y PP para trabajar en los próximos años".

La hoja de ruta esbozada por Marín para el futuro de su partido, al que reiteradamente ha denominado Cs Andalucía, apunta a que "empezamos a trabajar para recuperar la confianza de los andaluces", convencido de que son "los votantes los que deciden quienes gobiernan, nos debemos a ellos".

En su retrato de las aspiraciones que alberga para Cs en Andalucía Marín ha evocado la figura del fundador del partido para argumentar que "comparto el proyecto de Albert Rivera al frente de este partido de que somos un partido de militantes, pero sobre todo de votantes", con el referente presente de que "hacemos políticas para los andaluces".

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs se ha dirigido abiertamente a los andaluces, de quienes ha demandado que "necesitamos que nos ayuden" y ha puesto el foco sobre lo que ha identificado como uno de los puntos débiles de su partido como organización.

"Necesitamos mayor implantación territorial, a nivel andaluz, me ocupa Ciudadanos Andalucía, Cs le ocupa a mi presidenta y a la dirección nacional", ha argumentado Marín, quien ha considerado que "necesitamos apostar por el diálogo municipal para implantar territorialmente nuestro proyecto".

"Ésa es la base, diálogo con puertas abiertas a todos los que quieran sumar", quien ha insistido en la pretensión de que "tendremos que tener la mayor implantación posible", así como ha hecho "un llamamiento a todos aquellos que en los últimos años han perdido la confianza en el proyecto de centro liberal progresista".

"Quiero recuperarlos, invitarlos a sumarse nuevamente, les invito a colaborar con nosotros, a que participen, a que hagan sus propuestas, queremos contar con todos, que cojan el teléfono, escribir un correo electrónico, que se pongan en contacto con cualquier agrupación, queremos llamar uno a uno, queremos contar con todos", ha sostenido Marín en su alegato a favor de reconectar con los andaluces, por cuanto ha sostenido que "Andalucía necesita a todos los andaluces que les duelen su tierra".

El vicepresidente de la Junta ha reiterado su voluntad de puertas adentro de su partido de "ser dialogantes con todos, como siempre he sido" con la pretensión última de que "Cs Andalucía sea un proyecto político fuerte y mirar al futuro de todos los andaluces".