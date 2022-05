Marín se reafirma en que si "PP con Vox necesita el apoyo de Cs no lo va a tener" y quiere a Olona de candidata

GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha reafirmado este viernes en expresar su rechazo a conceder el apoyo de su partido a un gobierno de PP y Vox tras señalar que "Vox no va a gobernar Andalucia con un voto de Cs" para apuntar seguidamente que "si el PP con Vox necesita el apoyo de Cs no va lo a tener".

En declaraciones a los medios en Granada antes de mantener un encuentro con afiliados y simpatizantes, Marín se ha reiterado en su consideración de que Macarena Olona sea la candidata de Vox a las elecciones de 19 de junio al Parlamento de Andalucía pese a la incertidumbre sobre su empadronamiento.

La alcaldesa de Salobreña (Granada), María Eugenia Rufino (PSOE), ha dictado este viernes una "resolución de inicio de baja de oficio" del padrón municipal de la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, en tanto que las averiguaciones practicadas por la Policía Local tras "varias visitas" al domicilio en el que está empadronada en esta localidad "impiden acreditar que reside en la vivienda".

Marín ha instado al PP a tiene que "decidir si quiere gobernar con Ciudadanos o con Vox, si está dispuesto a gobernar con Vox", una exigencia de pronunciamiento público que ha fundamentado en el hecho de que "lo tiene que decir por lealtad con los andaluces".

"A la hora de depositar mi voto tengo que saber lo que va a pasar después", ha sostenido el líder de Cs en Andalucía, quien ha recordado al precedente de las elecciones en Castilla y León para esgrimir que su hoy presidente, Alfonso Fernández Mañueco, dijo que "no iba a pactar con Vox y pactó" y deducir de esas situaciones que son "una tomadora de pelo, un fraude" hacia el electorado.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs en la Comunidad ha considerado que "quien tiene que hablar es quien no está hablando, el PP", para proclamar que "no vamos a cambiar un régimen de izquierdas por un régimen de derechas".

"Vamos a hacer todo lo posible para que Vox no entre en el gobierno de la Junta de Andalucía", ha remachado Marín, quien ha recordado que "igual que hicimos para que no entrara Podemos" con el argumento de que "los extremos no le sientan bien a Andalucía".

Sobre la candidatura de Olona a la Presidencia de la Junta, Marín ha insistido en que "quiero que sea la candidata de Vox, espero que sea la candidata", por cuanto su deseo es "confrontar ideas, los proyectos, saber qué quiere hacer en Andalucía", una explicación que ha considerado necesaria para ahondar en otras iniciativas que no sean "eliminar la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de cometer ilegalidades como devolver menores inmigrantes en caliente, o intentar eliminar el Estado de las Autonomías".

"Quiero confrontar ideas", ha reiterado Marín sobre el contraste de propuestas electorales con Olona y Vox, quien ha abogado por el pronunciamiento de los andaluces en las urnas de manera que "si deciden un cambio de gobierno o la continuidad de este gobierno no se equivocan".

"No comparto desmontar el Estado de las Autonomías, el Estado del Bienestar, poner a los menores inmigrantes de patitas en la calle, o ahora dar patada al colectivo Lgtbi, ahora no voy a gobernar con ellos ni mi voto va a servir para eso", ha remachado Marín, quien ha considerado que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, "es el único que ha dicho la verdad, que Andalucía es un trampolín, es un campo de experimentos", para trasladar que "no somos niños probetas" y reclamar "respeto a la inteligencia de los andaluces".