Marín recuerda en inicio de campaña que "el partido acaba de empezar" y que andaluces son "los únicos que deciden"

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El cabeza de cartel de Ciudadanos a las elecciones del Parlamento de Andalucía de 19 de junio y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha sostenido este jueves en Sevilla, una hora y media antes del inicio oficial de la campaña, en un mensaje de aliento a su militancia que "el partido acaba de empezar" para advertir de que "no nos van a vencer los sondeos, las encuestas" por cuanto "los únicos que pueden decidir son los andaluces" con la meta de que después del día 19 "vamos a celebrar que Andalucía tiene un gobierno de Ciudadanos durante cuatro años más".

Marín ha protagonizado esta noche en Sevilla el segundo acto de inicio de la campaña, que ha arrancado para Cs esta tarde en Jerez de la Frontera (Cádiz). Sevilla es la circunscripción por la que Marín lidera la lista de su partido a las elecciones al Parlamento andaluz, al igual que hizo en 2018. En las elecciones autonómicas de 2018 Cs fue el tercer partido en la capital con 62.914 votos, mientras que en las generales de 2019 fue quinta fuerza con 31.677 votos.

En el acto de Sevilla además de Marín han tomado la palabra la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien también ha hecho doblete, y la número dos de la candidatura de Cs por Sevilla y presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.

Marín, quien ha declarado estar "tremendamente feliz y orgulloso de una vez más liderar este proyecto", que supone su tercera candidatura consecutiva como candidato a presidente de la Junta por Cs, ha situado la campaña de las elecciones andaluzas como la oportunidad de "explicar por qué es necesario Cs" después de argumentar que "Andalucía se convirtió en el cortijo de la izquierda durante 37 años y no vamos a permitir pasos atrás para que ahora sea el cortijo de la derecha durante una década", y de estos argumentos colegir que "por eso Ciudadanos tiene que estar aquí".

El candidato de Cs y vicepresidente de la Junta de Andalucía ha considerado que su partido "molesta a quienes apuestan por la corrupción, los amiguetes" mientras que ha trasladado que "a los andaluces no les molestamos", por lo que ha sostenido que "afrontamos la campaña con alegría, ilusión", de manera que "nadie nos va a rendir en el sueño de hacer de esta tierra la mejor tierra del mundo".

"A Andalucía no la va a conocer ni la madre que la parió en positivo, no por la corrupción", ha sostenido Marín, mientras ha alentado a sus compañeros de filas a que "no se dejen llevar por los tristes, los pesimistas", para recordar entonces el precedente de 2015 "cuando nos decían cero escaños, acabamos con nueve, y Chaves y Griñán se tuvieron que ir a su casa porque los corruptos no tenían cabida en el Parlamento andaluz".

Marín ha instado a su partido "a salir de las trincheras, de las confrontación" al sostener que "no es nuestro espacio, se lo dejamos a Vox, PSOE, PP", para reclamar "mucho ánimo, fuerza, os invito a seguir un paso más al frente".

El candidato de Cs ha reclamado a los andaluces "darle la vuelta a los sondeos" mientras que ha blandido la tesis de que "seguirá habiendo gobierno de PP y Cs" con el convencimiento de que "no puede haber cambio que no sea con Cs", ya que cualquiera otra combinación que no sea el actual gobierno de coalición de PP y Cs "será un cambio a peor".