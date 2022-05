Marín señala que Olona "no ha aparecido por Andalucía" y reprocha a Vox "usar a los andaluces como experimento"

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha recriminado este jueves la percepción que tiene Vox de la Comunidad Autonóma así como la escasa presencia de su candidata, Macarena Olona, tras subrayar que "esta señora no ha aparecido por Andalucía" y situar su llegada a partir "del día 3 (de junio) para hacer campaña", para lamentar que Vox "tiene muy claro usar a los andaluces" dentro de lo que ha descrito como "parece que quieren un campo de experimento".

En una entrevista con Antena 3 Televisión, seguida por Europa Press, ha desechado la hipótesis de un gobierno monocolor del PP como pretende su candidato y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras afirmar "yo estoy seguro que no va a gobernar en solitario" y reiterar la opción de "en coalición nuevamente" tras apuntar que su aspiración es "lo mismo que estos tres años y medio, la suma de PP y Cs", la fórmula que propicia que "no tengamos tantos líos", además de apuntar que "no existe" relación entre Moreno y Olona.

Marín ha esgrimido entonces la experiencia vivida por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha señalado que "ha tenido que tragar con todo lo que Vox le ha puesto encima de la mesa", exigencias entre las que ha incluido el hecho de que el vicepresidente de esa comunidad, Juan García-Gallardo, "tenga un sueldo de 100.000 euros", cifra a la que ha opuesto su retribución, de la que ha indicado que es de 58.000 brutos anuales.

Frente a las pretensiones que ha atribuido a Vox de hacer de Andalucía la antesala de mayores pretensiones electorales, con la llegada a La Moncloa como horizonte, Marín ha sostenido que "Andalucía es mucho más" tras reivindicar que durante el gobierno de PP y Cs ha sido "el motor económico de España cuando se aplican reformas", además de situarse "en el top 5 en competitividad fiscal" y de que "creamos más empleo que el conjunto de España", ha recriminado a Vox querer "llegar a La Moncloa a cualquier precio" para plantear entonces su deseo de que "respetaran a los andaluces más de lo que lo hacen".

"Vamos a acabar la legislatura al completo", ha afirmado el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, con el referente de encontrarse en funciones a partir del 19 de junio, quien ha reiterado su pretensión de que "espero que podamos seguir trabajando juntos" por cuanto ha apelado a "no dejar de ser leal a los andaluces, nos votaran o no".

Marín ha deslizado algunas contradicciones de Vox, con la expectativa puesta en que "veamos el programa", donde ha apuntado a alusiones como "disolver la RTVA", aspiración que supondría, ha recordado, "convocar un referéndum porque está en el Estatuto (de Autonomía)", además de otras iniciativas como "eliminar los derechos de colectivos como Lgtbi, las mujeres", mientras que su partido "se ha dedicado a gestionar para los andaluces, que no da votos pero mejora la vida de la gente".

Cuestionado por la influencia electoral que pudiera tener la coalición de izquierdas, Marín ha indicado que sus discrepancias públicas "esto ha sido algo vivido en el Parlamento durante estos tres años y medio por lo mismo, por los dineros", ha concluido que en su caso solo contempla "dos escenarios", que ha concretado en un gobierno de coalición de PP y Cs, del que ha trasladado que propiciaría "seguir creciendo" y que en cuyo caso "ni siquiera habría que hacer programa electoral porque los andaluces ya lo saben", con la alternativa de un Gobierno de PP con Vox.

"Ésas son las dos alternativas", ha colegido Marín, quien se ha reafirmado, a la espera de que "el 19 de junio los andaluces decidan", que "es mucho mejor un gobierno de PP y Cs".