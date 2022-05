Marín valora que las candidaturas de Cs no son "experimentos", porque "Andalucía no es un campo de pruebas"

CÓRDOBA, 14 (EUROPA PRESS)

El coordinador autonómico de Cs, candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía y actual vicepresidente en funciones, Juan Marín, ha subrayado este sábado que su formación no presenta candidaturas a las elecciones regionales "para hacer experimentos", porque "Andalucía no es un campo de pruebas", ha aclarado, para apostillar que la comunidad "no es un trampolín para llegar al Gobierno de España, sino que son ocho millones y medios de personas que tienen problemas todos los días".

"Aquí se viene a trabajar para los ocho millones y medio de andaluces, no sólo para los que me votan a mí", ha avisado Marín en el acto de presentación en Córdoba de los candidatos de Cs en las ocho provincias andaluzas a las elecciones autonómicas del 19J, junto a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta y cabeza de lista de Cs por Cádiz a los próximos comicios, Rocío Ruiz.

Así, ha aseverado que "Cs es necesario, porque la gente espera que trabajemos para todos por igual", de manera que él ha gobernado "para todos los andaluces" y "se va a seguir haciendo, con experiencia, no con experimentos". De hecho, "hoy Andalucía es mejor gracias a Cs, sino ni hubiera sido posible el cambio", ha sostenido.

Ante ello, ha defendido que su formación tiene "una hoja de servicio", mientras que "otros no se sabe lo que van a presentar; algunos están en el lío de que no saben ni cómo se van a llamar, porque registran un nombre que ya está registrado, y otros lo tienen difícil incluso para presentar candidato", haciendo un repaso al panorama de parte de las otras formaciones que concurren a estas elecciones.

Asimismo, con palabras de recuerdo para Javier Imbroda, quien fuera consejero de Educación de la Junta y concurriera por Cs en las elecciones andaluzas de 2018, Marín ha declarado que "siempre hay que jugar el último cuarto", advirtiendo que "algunos piensan que el partido ha terminado".

De este modo, ha aconsejado que "no vendan la piel del oso antes de cazarla, porque queda mucho partido", de manera que, a su juicio, "Cs va a seguir gobernando cuatro años más en la Junta para acabar con lo que dijimos que íbamos a hacer". "Andalucía necesita a Cs", ha enfatizado.

Mientras, la candidata Rocío Ruiz ha ensalzado que en Cs siguen "con la misma ilusión y coraje", de forma que "ni vientos pasajeros, ni encuestas, ni sombras negras, ni los enemigos de la democracia, ni los que mienten, dividen y bloquean, ni los que arrastran por el barro a las instituciones, ni los que creen que todo se puede comprar o vender, aquellos que usan la misma postura para trepar, que para arrastarse, podrán arrebatarnos este sueño, el de la Andalucía del progreso y la prosperidad que hemos ido construyendo y hay que seguir", ha declarado.

"¡Os necesitamos!", ha exclamado Ruiz, para remarcar que necesitan "muchas manos y corazones unidos", así como "contar que el cambio vino porque Cs está en el gobierno, sino no hubiera habido cambio".

