Marín ve a Cs Andalucía "clave para el futuro" del partido tras su "tendencia" de "malos resultados" electorales

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha reiterado este lunes su intención de presentarse a las primarias del partido para sentirse "legitimado" por sus compañeros para volver a ser el candidato a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, y ha augurado que Cs Andalucía será "clave para el futuro" del proyecto 'naranja' a nivel nacional tras la "tendencia" de "malos resultados" en comicios de los dos últimos años.

En una entrevista en el programa 'Acento andaluz' de la cadena 7 Televisión, recogida por Europa Press, Marín se ha pronunciado así después de que el consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, de Cs, haya defendido recientemente que el partido cierre filas en torno al vicepresidente de la Junta para que repita como cabeza de cartel en las próximas autonómicas sin necesidad de llevar a cabo primarias.

Marín ha comentado al respecto que Imbroda "es buen amigo y confía en mí", pero ha subrayado que "nunca hay que tenerle miedo a las urnas, sean internas o externas", y él quiere "tener el respaldo de mis compañeros para poder sentirme legitimado para poder seguir defendiendo este proyecto".

"Y si no lo tengo, no pasa nada. Me voy a mi casa o haré el trabajo que me pidan que haga en segunda línea y apoyaré a quien sea", ha añadido Juan Marín, quien ha defendido que "eso es lo que yo entiendo que es la democracia interna de un partido, respetar tus propias normas".

También ha apuntado que él no es "comentarista de perfiles en Twiter anónimos", y "siempre" da "la cara", y en esa línea ha recordado que anunció que se iba a presentar a las primarias en 2015 y 2018, y así lo hizo, y en las de aquel segundo año obtuvo "el apoyo de más del 80 por ciento de los militantes" de Cs Andalucía.

"Y ahora, cuando haya primarias, me volveré a presentar, gane, pierda, empate o pase lo que pase", ha enfatizado Marín, que ha señalado asimismo que, "afortunadamente", Cs en Andalucía ya ha "terminado" de diseñar toda su "estructura orgánica", que "ha costado después de mucho tiempo", y "estamos trabajando, preparando y desplegando" el partido "en toda Andalucía, en todas las agrupaciones, intentando corregir algún error que hayamos podido cometer".

Se trata, según ha abundado, de que, "cuando llegue 2022, que será año electoral, poder salir a explicarle a los andaluces qué hemos hecho", según ha abundado Marín, que al ser preguntado sobre qué errores cree que ha cometido su partido ha respondido que "las luchas internas y airear tanto los problemas que hay dentro de los partidos" provoca "desconfianza hacia el propio partido".

"GARANTÍA DE ESTABILIDAD"

Marín ha querido subrayar que "desde que Ciudadanos entró en el Parlamento de Andalucía en 2015 no ha habido un solo caso de corrupción, y ha habido estabilidad" en la comunidad autónoma, y en esa línea ha defendido que su partido es "garantía de estabilidad, de sentido común, de hacer las cosas bien", porque "cuando hemos llegado a las instituciones todavía no he escuchado decir a nadie que gestionamos mal", ha valorado.

Sobre el futuro del partido naranja a nivel nacional, el vicepresidente andaluz ha señalado que "si las primeras elecciones autonómicas que se celebran" en España próximamente son las andaluzas y no hay otras antes, "Ciudadanos Andalucía va a ser clave para el futuro de este proyecto político, claro que sí".

Y es que, según ha argumentado, el partido naranja viene "de unos resultados en Cataluña, en Madrid, en País Vasco y en Galicia muy malos, y si aquí esa tendencia no la cambiamos, evidentemente el partido sufriría mucho".

Por eso "vamos a darlo todo", según ha querido dejar claro el líder andaluz de Cs, quien ha defendido en esa línea que "el gran pulmón de Ciudadanos en este momento es Ciudadanos en Andalucía, y ahí es donde tenemos que trabajar y centrarnos todos".