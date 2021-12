Marín ve con "normalidad" que haya hasta once candidatos en las primarias de Cs: "Que gane el mejor"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y candidato en las primarias del partido para elegir a la personas que será candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas de 2022, ha considerado algo "normal" que sean hasta once los aspirantes a ocupar esa responsabilidad y ha deseado a todos ellos "suerte" y que "gane el mejor.

Así se ha pronunciado Marín, en declaraciones a los periodistas en Jerez de la Frontera (Cádiz), con motivo de un encuentro que ha mantenido con afiliados de Cs dentro de su campaña de las primarias.

Ha considerado algo "normal" que haya hasta once candidatos en estas primarias, teniendo en cuenta que en las celebradas en el año 2015 fueron 14 y en las del año 2018, también once: "La media se cumple y estamos en los doce y pico, no está mal".

Ha considerado que esta campaña interna debe servir para explicar a los afiliados la hoja de ruta de cada candidato, las prioridades y proyectos que tenemos que culminar y cuál es nuestra estrategia.