Marina y Lucía, las mejores amigas tra su paso por "La isla de las tentaciones"

MADRID, 18 (CHANCE)

Su paso por "La isla de las tentaciones" las ha convertido en dos de los personajes de los que más se habla en la actualidad, pero, a pesar de no poder contarnos si continúan sus respectivas relaciones con Manuel y Jesús, Lucía y Marina llegan juntas a la capital y, de lo más sonrientes, hacen gala de la amistad que han hecho tras el polémico concurso.

- CHANCE: Lucía, vemos que os reunís para ver el programa. Tienes muy buena amistad con las chicas.

- LUCÍA: Sí, con Marina sobre todo. Venimos las dos solas.

- CH: Habéis empezado muy fuerte este año. Tu Manuel no la deja relajada, ya con dos.

- LUCÍA: Mucho caso no me hace, pero bueno, no pasa nada. Ya se verá cómo acaba.

- CH: ¿Te esperabas que fuera tan pronto tan infiel?

- LUCÍA: Eso nunca lo esperas...

- CH: Es que estamos viendo todo pasito a pasito y de momento no sé si le habrás perdonado porque todo puede pasar.

- LUCÍA: No sé sabe, eso hasta que no llegue el final... Habrá que verlo.

- CH: En esta edición habéis empezado muy fuerte.

- MARINA: La verdad es que sí, es fuertecita, pero nosotras no podemos decir ahora mismo nada. No podemos...

- CH: Ya lo sé, pero, por ejemplo, tú tienes denunciado porque se filtró el vídeo y no sé si de eso se puede decir algo.

- MARINA: Nada, no puedo decir nada. Lo siento.

- CH: Cuando os presentáis a este programa que es para probar las parejas, pero parece que está muy claro lo que va a pasar que no se les veía muy fieles.

- MARINA: Nunca se sabe, nunca.

- LUCÍA: No te lo esperas... ¿Quién se va a esperar eso?

- MARINA: Esta es una edición muy fuerte y no te lo esperas.

- CH: ¿Y por detrás habéis hecho piña con alguna? Por ejemplo, tú, ahora mismo, hemos visto ya que estás con Lola un poco más disgustada, no sé si luego ya se arregla.

- LUCÍA: Eso también hay que verlo.

- MARINA: Hay que verlo y disfrutarlo, no se puede desvelar nada porque si no, no tiene gracia.

- CH: Lo que hemos visto es que el otro día estabais en una clínica haciéndoos unos retoques y demás. Sois muy jóvenes, sois muy guapas, ¿por qué?

- MARINA: Bueno, siempre es bueno mejorar, ¿no? Para sentirnos bien con nosotras mismas y nos queremos hacer alguna cosita, eso es bueno, ¿no?

- CH: Así, a modo general, ¿cómo está vuestro corazón?

- MARINA: Pues mira que bien estamos, mira nuestro corazón.

- LUCÍA: Súper felices.

- CH: ¿Y ahora que queréis?

- MARINA: Ser felices que es lo importante, ¿no?

- LUCÍA: Disfrutar de la vida como se pueda.

- CH: ¿Os podremos ver luego en otro reality? Ahora se acerca 'Supervivientes'.

- MARINA: Eso ya nosotras no sabemos nada.

- CH: Tus padres están también muy involucrados.

- MARINA: Algo, algo...

- CH: Lo que está claro es que habéis caído o han caído muy pronto en las tentaciones, ¿eh? Porque esa frase de Manuel relaja la manita no te hizo mucho caso.

- LUCÍA: No, él no hace caso en nada.

- CH: Y tirando las cosas que luego lo pasáis mal porque se os ve que estáis llorando mucho.

- LUCÍA: Sí, hombre, allí tan sola también sin nadie pues imagínate que no es lo mismo que en la vida real.

- CH: Bueno, pues nada, ya veremos qué pasa y de momento parece que con Carlos no va a triunfar, ¿no?

- LUCÍA: No se sabe, puede dar muchas vueltas. Lo mismo está con una que mañana con otra.