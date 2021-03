Marina se queda alucinada con las imágenes de Isaac y Lucía en 'LIDLT'

MADRID, 4 (CHANCE)

Ya en los avances que hemos estado viendo estos días en televisión, observábamos como la relación entre Lucía e Isaac iba más allá... unos gestos demasiado cariñosos, abrazos, besos. Hoy hemos salido de dudas y hemos visto esa secuencia completa y lo cierto es que nos hemos quedado de piedra al ver la atracción sexual no resuelta que hay entre ellos, lo que no sabíamos es lo que venía después.

Sandra Barneda iba a la villa de las chicas para proponerles quitar la alarma de la tentación, algo que finalmente no sucedía porque no se ponían de acuerdo entre todas, pero además enseñaba a Marina las imágenes de la noche anterior entre Isaac y Lucía. Esto ocurría después de que Lola contase, con la presentadora delante, lo que había ocurrido y sin que nadie se la creyese.

Marina se ha quedado alucinada con la actitud de su lío y de su amiga, no esperaba para nada que se arrimasen tanto y mucho menos, se diesen besos tan cerca. La concursante ha confesado que no le ha gustado para nada ver a los dos teniendo ese comportamiento cuando ella no está delante, pero sí que ha asegurado que como no es su pareja no puede recriminarle nada.

A pesar de estas imágenes la relación entre Marina y Lucía no se ha visto afectada, de hecho, la expareja de Jesús se ha acostado por primera vez (teniendo relaciones sexuales) con Isaac... siempre con la sábana por encima de testigo, pero esos vídeos sí que hablan por sí solos.