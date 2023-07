Marina Rivers defiende su triunfo en 'La Velada del año 3' tras las críticas recibidas: "Gané por mucho que os duela"

MADRID, 3 (CHANCE)

Con tan solo 21 años, Marina Rivera es actualmente una de las influencers más jóvenes del panorama nacional. Tras sus inicios en Tik Tok, donde se dio a conocer con el nombre de Riverss, la joven ha conseguido llegar a lo más alto en redes sociales mientras continúa con sus estudios universitarios, un doble grado de derecho y economía. Además, este año ha sido una de las participantes en la famosa 'Velada del año 3', organizada por Ibai Llanos.

Tras cuatro meses duros de preparación y lograr bajar hasta 6 kilogramos de peso para igualarse a su rival, la streamer Samy Rivera, Marina ganó contra la mexicana en un combate muy reñido. A pesar de que fueron jueces profesionales los que dieron la victoria a la española, las redes han estallado contra ella. Miles de fans latinoamericanos y muchos españoles no ven justa la victoria de la Riverss, hasta algunos streamers se han pronunciado en contra de ella.

No hay que ir muy lejos, y es que al terminar el combate fue la propia Rivers mexicana la que compartió en sus redes sociales estas palabras: "Sentimiento agridulce porque no estoy de acuerdo con el resultado de la primera pelea". Además, esa misma noche contactó con el mismo Ibai Llanos para comunicarle su desacuerdo con el resultado.

Un comportamiento que muchos han tratado de "falta de deportividad", al contrario que Marina, que no dudó en aplaudir a la mexicana nada más terminar el combate: "Enhorabuena a ti Samy Rivera, eres una chingona! Hemos hecho un peleón, lo hemos dado todo, 4 meses de entrenamiento y hemos estado a la altura, viva el box y vivan las mujeres en el deporte!".

Dos días después, Marina sigue recibiendo miles de comentarios a los que no ha dudado en contestar: "Yo sabía que ganase o perdiese me iban a funar, pero yo fui, hice mi combate y gané, con mucho esfuerzo, ni he sobornado a nadie ni me merezco comentarios de "abracitos", estoy harta de q nunca pueda disfrutar de nada, dejadme en paz, yo no he decidido nada, esto es el deporte".

Finalmente, la tiktoker ha decidido pasar de los insultos a pesar de la decepción de ciertos personajes públicos que no la han apoyado, que al contrario, siguen diciendo que no es justa su victoria: "He decidido q no me vais a joder mi esfuerzo, mi trabajo de 4 meses y el combatazo que hice, gané por mucho que os duela, y estoy profundamente decepcionada con todos los streamers alimentando hate, yo m lo he currado y no tengo la culpa de que no ganara tu amiga, superadlo, ya pasó".

Una vez más, Marina sigue teniendo que enfrentarse a multitud de comentarios llenos de odio contra ella, ya que no es la primera vez que la joven tiene que lidiar con situaciones parecidas. Desde que saltó a la fama, muchos 'haters' han aprovechado cualquier oportunidad para meterse con la tiktoker. A pesar de que la salud mental está a la orden del día, parece que la sociedad no es consciente del daño que pueden hacer ciertas palabras. Sin embargo, Marina Rivera sigue siendo la ganadora tras muchos meses de esfuerzo y dedicación que han dado su recompensa.