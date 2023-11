Marina Rivers se deshace en elogios al hablar de la Princesa Leonor

MADRID, 1 (CHANCE)

El día de ayer estuvo marcado por la jura de la Constitución española por parte de la Princesa Leonor y por su mayoría de edad, pero por la tarde tuvo lugar la presentación de la serie 'Romancero' -en la que son protagonistas Alba Flores y Belén Cuesta- en la que pudimos ver a grandes rostros conocidos del panorama nacional.

Una de sus asistentes fue Marina Rivers, una de las influencers del momento que también está colaborando por las tardes en 'TardeAR' con Ana Rosa Quintana. Con la sinceridad que le caracteriza a la hora de hablar ante las cámaras, la joven no quiso pasar la oportunidad de dar su opinión sobre la Princesa Leonor.

"Está la gente que la ama" nos confesaba sobre la heredera de la corona española y, además, aseguraba que "la verdad es que es monísima" y no dudaba en lanzarle un consejo: "Que tenga cuidado que la gente se enfada mucho que diga pocas cosas y sonría mucho".

La influencer nos hizo saber que "me parece una chica muy recta y tiene que ser duro también seguir esos protocolos desde pequeña y no poder disfrutar de tu juventud y hacer locuras como hacemos todos" y a pesar de que "creo que es una vida complicada y ojalá ella sea feliz en su vida", Marina nos confesó que el día de ayer le pareció "precioso, pero yo creo que no es tanto".