Marina Ruiz confiesa sus planes de futuro con Omar Sánchez y su opinión sobre la repentina boda de Raquel Lozano

MADRID, 4 (CHANCE)

Desde que Omar Sánchez terminó su paso por Pesadilla en el Paraíso, no ha perdido ni un minuto al lado de su nuevo amor, Marina Ruiz. Y es que la pareja lleva un mes sin despegarse mientras planean su futuro juntos en la capital. La influencer ha disfrutado de la noche madrileña junto a unas amigas y el equipo de Europa Press Reportajes ha querido saber más acerca de su relación con el canario y todo lo que gira en torno a ella.

Muy simpática y sin dejar de bromear en todo momento, la cordobesa desvela que está buscando casa en Madrid junto a su novio para comenzar una vida conjunta y llena de proyectos en común: "Estamos buscando pisito Omar y yo, es nuestro proyecto estar por aquí también, tenemos mucho trabajo y tal. Tengo mi piso en Córdoba y él tiene su piso en Canarias, por tema de trabajo es el punto clave para los dos".

La ex concursante de 'Pesadilla en el paraíso' saca su lado más pícaro y comenta, entre risas: "No hace falta ir a canarias para probar el plátano canario, lo probé en Madrid, maravilloso, buenísimo, una maravilla, la verdad". Y es que no disimula lo enamorada que está y el gran momento que está viviendo: "se me nota en la cara que estoy súper bien, me ha sorprendido porque en la granja no pudimos ser al 100 % y ahora que estamos fuera se ha desatado todo".

La andaluza no puede evitar que le pregunten por la ex mujer de su marido, Anabel Pantoja. A pesar de la buena relación que demostraron tener tras la salida de la sobrina de Isabel Pantoja de Supervivientes, hace poco ambos se han dejado de seguir en redes sociales, a lo que Marina responde: "No te puedo contar eso, es tema suyo, cada uno yo se lo que he hecho con mis otras relaciones, él hace con su relación y con Anabel lo que tiene que ser. Omar me dijo que se llevaban bien antes de entrar en la granja".

Lo que más ha llamado la atención ha sido el gesto del canario cuando se acercó al tanatorio para dar el pésame a quien fuera su mujer y a la familia de esta, algo que la influencer ha aclarado: "Estaba conmigo Omar, de hecho nos íbamos para Canarias y le dije yo 'si quieres te dejo mi coche y te vas al tanatorio para que le des el pésame'. O sea claro, es lógico, ha sido la familia de él durante mucho tiempo y el gesto que tuvo Omar me pareció maravilloso. Estoy muy orgullosa de la persona que tengo a mi lado".

De igual modo, Marina no entiende bien los comentarios de las personas, como Belén Esteban, que aseguran que Omar copia el look de Yulen y hasta la historia de amor en el reality: "¿Pero que nos copiamos en qué? Me hace gracias porque no tiene nada que ver la historia de Anabel con Yulen con la mía y Omar. Yo estaba defendiendo a Tania en supervivientes y yo viví esa historia de amor que tuvieron ellos. Lo de Omar y lo mío fue un flechazo desde el primer momento, eso se ha ido construyendo a lo largo de ese pero se tiene que cuestionar todo, pero mira, que hablen" .

Además, argumenta que hablar de parecidos en sus vestimentas no tiene sentido porque "el pelo rubio es tendencia y fue culpa de mi peluquero, fuimos y le dijo '¿quieres un cambio de look?'. ¿Tú crees que vamos a estar pendientes?".Dejando a un lado ciertos comentarios, Marina asegura que Anabel nunca le ha caído mal: "Si, siempre lo he dicho, la veo como yo, una chica muy samalera, no tengo ningún problema, la verdad".

En otro orden de cosas, habla de la boda de Raquel Lozano y asegura que no cree nada de lo que la fisioterapeuta está contando ni cree que esta boda tan repentina tenga algún sentido: "Para nada, la verdad, no tiene sentido, cada uno que se ocupe de su vida yo me ocupo de la mía. Pero no sé porqué armó tanto drama y ahora se va a casar".