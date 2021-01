Marina, sobre sus sentimientos hacia Isaac: "Me pongo tonta, no lo puedo remediar"

MADRID, 28 (CHANCE)

Marina entró acompañada de su pareja, Jesús, para fortalecer su relación después de haber pasado por varios baches de los que el vínculo se ha visto afectado, pero nunca hundido. Lo cierto es que este programa va a pasar factura a su relación, por lo menos un antes y un después existirá después de que ambos vean cómo se han comportado con los solteros y solteras.

En este caso, Marina está viviendo una experiencia inolvidable y llena de contradicciones. Lo que nunca se pensaba, lo que nunca imaginaba, ha sucedido y le ha ocurrido a ella desde el primer momento que vio la cara de Isaac. Incluso, después de hablar con él, se ha dado cuenta que es una persona que le puede hacer temblar los cimientos de su vida, ya no de su relación con Jesús.

"Me toca, me pongo tonta, no puedo remediarlo" ha sido unas de las cosas que ha confesado Marina para las cámaras del programa. Y es que ya ha asegurado que hay química, complicidad, coqueteo, tonteo y que le encanta como Isaac le hace de rabiar, le gasta bromas para hacerle reír... Lo cierto es que la concursante está viviendo una guerra sentimental porque no se esperaba encontrarse ante una situación tan complicada: un hombre que ha conseguido revivir las mariposas en el estómago.

Por su parte, Jesús también está disfrutando al máximo de esta experiencia y le ha confesado a sus compañeros que 'teme' a Bela y Stefany porque son dos mujeres con las que se siente muy a gusto y con las que podría ir más allá que una simple amistad. Tendremos que esperar a ver más imágenes para saber en qué queda la cosa, pero las redes sociales ya se han pronunciado y lo cierto es que es evidente que entre Marina e Isaac las chispas saltan solamente con las miradas.