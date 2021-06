Mario Casas cumple 35 años

MADRID, 12 (CHANCE)

Mario Casas está de enhorabuena y es que el actor cumple 35 años. Nos enamoró con sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación, pero lo cierto es que con el paso del tiempo nos ha conquistado porque hemos visto una evolución impresionante como profesional.

Hace pocos meses recibía un Goya, merecidísimo, por uno de sus mejores papales. "Estaba con mis hermanos, mis padres y fue también la manera más bonita de poder recibir un Goya, es la gente que me lleva apoyando desde que quería ser actor. Al final ellos me han apoyado, han estado ahí y vivir un momento así, desde casa, con los míos, ha sido muy especial" estas fueron las primeras palabras que nos regaló el actor cuando le preguntábamos por cómo había recibido el Goya a Mejor Actor Protagonista por su participación en 'No Matarás'.

Y es que además de la profesionalidad que demuestra ante las cámaras, Mario Casas ha conseguido enamorar a todos sus seguidores con esa manera tan personal que tiene de enfrentarse a la vida, con esa discreción que nos causa tanto interés personal... además sus hermanos, ya famosos en redes sociales, nos han robado el corazón viendo la buena relación y sintonía que hay entre todos.

Ahora, el actor goza de una vida personal que siempre quiso y un éxito profesional que se ha merecido después de todo lo que ha trabajado estos años. Hoy, cumple 35 años y lo hace estando locamente enamorado de Déborah François, con la que se deja ver en contadas ocasiones, pero de la que siempre tiene unas preciosas palabras.