Mario Casas, de mejor actor protagonista en los Goya a hermano mayor

Convertido en uno de los actores más reconocidos del panorama nacional, Mario Casas se encuentra en su mejor momento profesional tras hacerse con el Premio Goya a mejor actor protagonista por 'No Matarás'. Siempre con el apoyo incondicional de su familia que también han pasado a ser rostros conocidos de nuestro país, en esta ocasión el actor se olvidó por unas horas de su faceta interpretativa para disfrutar de su faceta de hermano mayor.Aprovechando un hueco en su agenda, Mario Casas acudió al coelgio para recoger a su hermano Daniel tras una jornada lectiva. Sacando su lado más cómplice y niñero, Mario y su hermano disfrutaron de algunos momentos juntos antes de regresar a casa. Como si de dos niños se tratase, el actor acompañó a su hermano en ls columpios a los que no dudó en subirse presumiendo de maravillosa relación con el pequeño de la casa.Si bien el actor no deja de cosechar éxitos a nivel internacional, Mario no deja que la fama cmabie su vida siendo sus hermanos un apoyo fundamental en su día a día. Mientras que Óscar Casas sigue forjándose su carrera como actor, su hermana Sheila se ha convertido en una de sus mayores confidentes siendo su representante en españa. Presumeindo de familia feliz simepre que puede, hace tan solo unos días pudimos ver como Mario Casas contó con toda su familia para vivir una de las noches más especiales de su carrera, la de los Goya. Tras sonar su nombre como ganador del premio a mejor actor protagonista, Mario recibió el abrazo efusivo de todos sus hermanos que compartieron con él la alegría de una nuevo reto conseguido.

