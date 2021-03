Mario Casas, vestido de etiqueta, conecta en la rueda de prensa de los Premios Goya

MADRID, 6 (CHANCE)

Mario Casas está nominado al Goya de mejor actor protagonista por su papel en la película 'No matarás' y lo cierto es que su vida sentimental se ha colado en la rueda de prensa de los Premios Goya 2021. Muy feliz y contento por esta nominación, que lo cierto es muy merecida, no solo por su papel en esta película anteriormente citada, sino por el recorrido que lleva con la edad que tiene, ha confesado estar nervioso ante la gala de esta noche.

"Bien, voy a estar en casa con mi familia y si me pongo algo nervioso ellos me echaran un cable" comenzaba diciendo el actor cuando le preguntaba la prensa por el sitio en el que se encontraba y dónde iba a disfrutar de la gala de esta noche. Una respuesta abierta que dejaba lugar a una de las preguntas que rondan sobre el personaje durante estos días, ¿lo verá con su chica?

Como no podía ser de otra manera, le han preguntado al actor si su novia estaba con él en estos momentos y este, después de quedarse callado durante varios segundos sin saber qué responder, ha confesado: "Eh... está en el baño (risas)".

Una nominación que no se esperaba, pero que ha asegurado es la demostración de todo el esfuerzo que ha puesto desde que empezó en el mundo de la interpretación: "No, al final... bueno te sorprende que los compañeros te voten y consideren que has hecho uno de los mejores trabajos del año. Creo que los académicos han visto una serie de personajes distintos, he hecho dos películas en el mismo año y yo creo que también tiene que ver con eso, con estar siempre en proceso de mejorar".