Mario Pascual, abogado de Urdangarin, asegura que todavía no ha hablado con su familia

MADRID, 20 (CHANCE)

Una buena noticia por fin en casa de la Infanta Cristina y es que su marido disfrutará próximamente del tercer grado penitenciario tan esperado. Sin duda, una gran noticia que ha sido de lo más esperada por el exjugador de baloncesto y con la que comienza el año de la mejor forma posible.

Hablamos con Mario Pascual, abogado de Urdangarin, y nos confiesa que es un momento muy esperado tanto por él, como por su cliente, y que es motivo de alegría: "Yo creo que lógicamente es una buena noticia que llevamos muchos meses pidiéndola y no deja de ser un cambio favorable. Esperemos que sí".

En cuanto a si cabe la posibilidad de que haya un recurso, Mario Pascual explica que: "No parece que pueda haberlo porque el fiscal, por lo que he visto en la resolución se dirigió a mi recurso y no tendría mucho sentido que cambiara de opinión. Quiero pensar que será firme y definitivo".

Mario Pascual nos ha asegurado que todavía no había hablado con nadie de la familia de Urdangarin, ni si quiera con el protagonista de la noticia, pero deja en el aire que lo hará a lo largo del día: "Todavía no he podido hablar con ellos".

Sobre si irá a visitar a Urdangarin en los próximos días, Mario Pascual nos explica que en estos momentos es bastante complicado: "Es complicado ahora. El régimen que tiene ahora recibe menos visitas y también hay que adaptarse a la nueva vida. Cómo todo es muy reciente vamos a ir viendo cada día cómo se va sedimentando todo esto".