Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, nos cuenta la última hora

MADRID, 25 (CHANCE)

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, afirma que el marido de la Infanta Cristina trabajará como consultor en una bufete de abogados: "Sí, sí. Es así, es así". El letrado desconoce en que consistirá el trabajo del exduque de palma, pero sí que afirma que una vez esté allí acordarán las tareas que tenga que realizar: "Esto sí que no lo sé. Supongo que una vez esté ya en el despacho comentarán que tipos de actividades va a hacer".

Sobre cómo ha conseguido el puesto Urdangarin, Pascual vives es tajante: "Eso permíteme que sea parte del secreto profesional". Mario asegura que no sabe cuando se producirá el traslado a Vitoria: "No lo sé. Pienso que será pronto, pero no sé decirle cuando ni de qué manera porque esto lógicamente lo organizan las autoridades penitenciarias".

El vídeo del día Aguirre dice que Bárcenas ha inventado “una trola inmensa”

El abogado de Iñaki confía en que su cliente obtenga la libertad vigilada antes de otoño: "Hombre, yo le diré sinceramente que otoño lo veo un poco lejano. Yo confío y deseo que sea antes". Sobre cómo se encuentra la Infanta cristina, apunta: "He hablado un momento, solo un momento con ella. Solo un momento, es un paso importante porque el hecho de poder estar con su madre y sus hermanas ayuda. Lo que no puede es estar con su esposa y con sus hijos que lógicamente es lo más importante y lo crucial".