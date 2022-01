Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarin, desvela el sufrimiento de éste

MADRID, 29 (CHANCE)

Llevamos hablando varias semanas de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, sobre todo desde que salieron esas imágenes publicadas por la revista Lecturas en las que podíamos ver al exjugador de balonmano compartiendo su tiempo y un atardecer precioso en las playas de Francia con esta nueva compañía que parece que es su nueva pareja.

Mientras tanto, hasta que no se emitió un comunicado en el que se hablaba de una interrupción de la relación matrimonial', el abogado de Iñaki Urdangarin no quiso hacer ninguna declaración pública al respecto... eso sí, si hace unos días hablaba de un 'in pass', en esta ocasión Mario Pascual Vives nos ha confesado lo mal que lo ha pasado su cliente durante todos estos meses.

Europa Press Reportajes ha podido hablar en exclusiva con Mario Pascual Vives y nos confirmaba que la separación entre la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin no es definitiva: "Así es". Algo que ha sido muy criticado por algunos sectores al no entender cómo la Infanta Cristina y su todavía marido no han hablado públicamente de un 'divorcio'.

El abogado del exduque de Palma salía de la radio tras conceder una entrevista en la que ha hablado de su cliente y la hija del Rey Juan Carlos, y sin entrar en muchos detalles, Mario Pascual Vives aseguraba que Iñaki Urdangarin ha sufrido mucho durante estos últimos años: "Sin duda".