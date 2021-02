Mario Pascual Vives confiesa que se enteró del traslado de Iñaki Urdangarín a Vitoria por la prensa

MADRID, 24 (CHANCE)

Según ha confirmado Instituciones Penitenciarias, y cuando se acaba de cumplir un mes de su tercer grado penitenciario, Iñaki Urdangarín se trasladará a Vitoria el próximo lunes y, tras conseguir un trabajo en su ciudad natal, cumplirá el resto de su condena en la prisión de Zaballa, más cerca de su familia. Una gran noticia para el exduque de Palma, que tras abandonar la cárcel de Brieva a comienzos del pasado mes de enero, ahora deja el Hogar Don Orione, donde desarrollaba labores de voluntariado desde septiembre de 2019.

Su abogado, Mario Pascual Vives, sale al paso de la noticia y, para sorpresa de todos, confiesa que se ha enterado del traslado de Urdangarín por la prensa, puesto que no ha hablado con el marido de la Infanta Cristina.

El vídeo del día Pedro Sánchez admite el error de la desescalada de Julio 2020

- CHANCE: Buenos días don Mario, parece que hay buenas noticias para Iñaki Urdangarin. Va a ser trasladado a Álava para seguir cumpliendo su condena. ¿Supongo que usted satisfecho?

- MARIO PASCUAL: Bueno, me entero de la noticia a través de los medios de comunicación ayer por la noche y desconozco el contenido de la resolución, solo conozco la noticia por tanto en estos momentos poco más les puedo ayudar.

- CH: ¿Entonces no sabe usted cual va a ser su nuevo trabajo? ¿Si va a estar relacionado con el voluntariado?

- MARIO PASCUAL: Bueno, puedo conocer alguna cosa pero me han de permitir que sea discreto por el momento. Vamos a esperar la resolución, vamos a ver en qué términos se produce y más adelante se podrán saber más cosas

- CH: ¿Nos puede confirmar si es cierto que el lunes Iñaki Urdangarin ya estaría en Álava y comenzaría su nuevo trabajo?

- MARIO PASCUAL: Parece que es lo que dice la noticia pero como le decía hace un momento desconozco el contenido de la resolución y para ser más preciso me he de guiar por las resoluciones escritas.

- CH: Parece ser que él dormirá de lunes a viernes en Zaballa en la prisión porque allí no hay centro de reinserción, ¿es así?

- MARIO PASCUAL: Bueno, no sé exactamente el detalle, pero como él continúa estando privado de libertad tendrá que ir a dormir lógicamente a un centro penitenciario sí. Lo que no sé es en qué régimen. No lo sé

- CH: ¿La elección de Álava ha sido cosa de usted? ¿Lo han solicitado usted y su cliente Iñaki?

- MARIO PASCUAL: Es algo que hemos pedido conjuntamente sí

- CH: ¿Para poder estar cerca de su familia y sobre todo de su madre que ya es mayor?

- MARIO PASCUAL: Sí porque además confirma el tema del arraigo familiar ya que su familia más próxima vive en el extranjero pues su familia de origen si está radicada allí. No solo su madre sino que también sus hermanos viven allí.

- CH: Se había llegado a rumorear que quizás pudieran volver a Barcelona, que la infanta tuviera de nuevo aquí su trabajo... ¿Queda descartado que la familia se pueda trasladar a Barcelona de nuevo?

- MARIO PASCUAL: A ver, la vida da tantas sorpresas que uno no sabe a qué acogerse, pero todo apunta a que no sería así.

- CH: ¿Sabe cuándo va a empezar Iñaki el curso para gente de delitos económicos?

- MARIO PASCUAL: Ya lo ha iniciado. Ya lleva varias sesiones haciéndolo. Esto sí que me lo dijo el fin de semana. Me informó que ya lo estaba haciendo.

- CH: ¿Nos puede explicar un poquito en que consiste ese curso pionero aquí en el país?

- MARIO PASCUAL: Pues no porque no lo sé. Me dijo que había hecho ya las sesiones pero no tuvimos tiempo de hablar más.

- CH: ¿Cuál es el estado de ánimo de Iñaki Urdangarin con todos estos cambios en su vida?

- MARIO PASCUAL: Bueno, no deja de haber por una parte un optimismo. También hay un mantenimiento de la situación porque sigue estando privado de libertad, pero también hay una esperanza de que si todo esto que sale en los medios se confirmara pues podrá estar mucho más cerca de su familia y en su tierra. Y esto aunque la privación de libertad se mantenga hace que algunas horas pueda estar en contacto con sus familiares.