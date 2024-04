Mario Pascual Vives nos habla de cómo ve actualmente a Iñaki Urdangarin

MADRID, 28 (CHANCE)

Divorciado y felizmente enamorado de Ainhoa Armentia, Iñaki Urdangarin tiene ahora la vida con la que había soñado hace años, pero lo cierto es que si echa la vista atrás, mucho ha sido lo que le ha costado.

Europa Press ha podido hablar recientemente con su abogado, Mario Pascual Vives y nos ha asegurado que "no encuentra trabajo, pero he estado hablando con él y desde el punto de vista anímico yo le veo bien, fuerte, superando las situaciones pasadas... Yo le veo bien".

El letrado confirma que "necesita un trabajo como mucha gente para poder desarrollar su día a día, tener una función, algo que le llene el día a día", pero nos dejaba claro que la salud mental la tiene bien, tal como yo he ido hablando con él".

Y es que, atrás quedaron aquellos tiempos en los que disponía de una serie de facilidades diferentes al resto de mortales, ya que "hoy en día buscar trabajo o encontrar trabajo no es fácil para nadie. Está complicado el mercado laboral. Pero él sí que no deja de prepararse en su pasado y en la situación actual no deja de estudiar".

Por último, le preguntábamos por la intención de Iñaki de volver a ser una persona anónima y nos comentaba que "lo debiera ser" porque "ya no tiene ninguna vinculación con lo que son instituciones públicas. Es un ciudadano como nosotros... lo que sí pretende es tener una vida normal, sin exposición pública".