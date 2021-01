Mario Pascual Vives, sin noticias de Iñaki Urdangarín tras haber ingresado en el CIS de Alcalá de Henares

MADRID, 14 (CHANCE)

Iñaki Urdangarín ingresaba ayer en el Centro de Reinserción de Alcalá de Henares, dando paso a una flexibilización en su condena por el Caso Noos que le permitirá trabajar de lunes a viernes en el Centro Don Orione y disfrutar de un fin de semana libre al mes. Un paso más cerca de su ansiada semilibertad que ahora comentamos con su abogado, Mario Pascual Vives. El letrado, que no ha podido hablar con su cliente desde el pasado mes de diciembre y desconoce cómo se encuentra el marido de la Infanta Cristina tras haber abandonado la prisión de Brieva, hace una valoración de las novedades en la vida del exduque de Palma.

- CHANCE: Don Mario buenos días Sabemos que Iñaki Urdangarin ya ha comenzado su nueva vida en el centro de Alcalá de Henares. ¿Ha podido hablar con él? ¿Sabe lo que significa para él este cambio?

- MARIO PASCUAL: Este es un problema que tengo, es que yo no puedo hablar con él. Y me temo que va a ser muy difícil que yo pueda contactar con él porque creo que en este centro no están ni tan siquiera permitidas las visitas de los profesionales, los abogados, y por tanto no sé. No les voy a poder informar en mucho tiempo.

- CH: ¿Entonces no se podría decir que es un cambio positivo?

- MARIO PASCUAL: Bueno, hay cosas, como muchas cosas en la vida, hay cosas que son favorables y otras que no. Tampoco podía hablar con él cuando estaba en Brieva, solo cuando iba personalmente a visitarle. Pero creo que ahora es más complicado. También nos tendremos que adaptar todos a las nuevas circunstancias, yo el primero. Tendré que ver cómo funciona esto.

- CH: ¿Entonces usted tampoco sabe cómo abogado de Urdangarin en que va a consistir ese curso sobre delitos económicos que va a realizar?

- MARIO PASCUAL: A día de hoy no, espero enterarme más adelante pero a día de hoy no.

- CH: ¿Antes de que él entrara en este centro tampoco había podido tener contacto con él? ¿No sabe lo que representa para Urdangarin lo que representa tener contacto con otros presos?

- MARIO PASCUAL: Si no me falla la memoria la última vez que le fui a visitar a Brieva fue en diciembre y evidentemente no tenía conocimiento de que pudiera haber este traslado, con lo cual yo siempre pensaba que como suelo hacer casi cada mes le iba a visitar allí, pero ahora no sé cómo va a ir. Nos tendremos que adaptar todos.

- CH: ¿Entonces no sabe cómo le ha afectado el cambio? ¿Si estaba asustado antes de ir? ¿Le ha informado algún familiar?

- MARIO PASCUAL: No

- CH: ¿Tendrá un fin de semana libre al mes?

- MARIO PASCUAL: Esto es lo que ha acordado hasta la fecha Instituciones Penitenciarias pero comprenderán que yo lo que estoy más atento es a la resolución de mi recurso del juez de vigilancia penitenciaria del juez de Valladolid, esto profesionalmente es lo prioritario ahora.

- CH: Nos dijo usted que había solicitado ese recurso pidiendo el tercer grado, ¿en qué fase se encuentra?

- MARIO PASCUAL: Pendiente de que el juez de vigilancia resuelva

- CH: ¿Usted es positivo? ¿Cree que lo conseguirán en esta ocasión?

- MARIO PASCUAL: Yo siempre lo confío, yo siempre lo confío.

- CH: ¿Estaría próxima la resolución?

- MARIO PASCUAL: No lo sé. Pienso que pronto pero no lo puedo vaticinar. No lo sé

- CH: Se ha comentado mucho si ahora Iñaki recibirá una remuneración o no con su nueva situación. ¿Sabe usted si es cierto que va a cobrar alrededor de unos 800-900 euros?

- MARIO PASCUAL: Sí, creo que además era uno de los requisitos que son necesarios para que pueda tener el tercer grado. Una relación laboral remunerada.

- CH: ¿Ningún familiar se ha puesto en contacto con usted para ver cómo proceder con esta situación familiar?

- MARIO PASCUAL: Sabe que pasa, que el tema jurídico primordial es conocer que dice el juez de vigilancia penitenciaria. Las demás cuestiones son del señor Urdangarin y el centro de Integración Social. Son temas muy directos entre ellos, yo creo que los familiares no intervienen.

- CH: Este viernes es el cumpleaños de Iñaki Urdangarin, un buen regalo sería ese tercer grado ¿verdad?

- MARIO PASCUAL: Pues sí, sería un buen regalo sí. Me gustaría podérselo mediatizar.

- CH: ¿Imagino que con la infanta Cristina si habrá tenido algún tipo de contacto?

- MARIO PASCUAL: Tampoco

- CH: ¿Cuándo seria ese primer fin de semana libre del que va a disponer?

- MARIO PASCUAL: En enero. Cada mes, pues en el mes de enero.

- CH: Durante ese tiempo usted ya si podría hablar con él, reunirse con él

- MARIO PASCUAL: Sí, confío que sí pero no sé si seré la persona que más ganas tiene de ver. Yo creo que tendrá más ganas de verse con su familia que no con su abogado. Pero hablar sí que confío que podré hablar con él.

- CH: ¿Cuánto tiempo tendría que pasar en este centro?

- MARIO PASCUAL: No hay fecha.