Mario Vaquerizo y Alaska llegan a Sevilla para presentar el nuevo himno de la Copa del Rey

MADRID, 22 (CHANCE)

Este jueves veíamos a Mario Vaquerizo y Alaska en 'Ya son las ocho' presentado el primer himno oficial de la Copa del Rey. El matrimonio se mostraba orgulloso y feliz por esta oportunidad, pero sobre todo contentos por lo que esto significa en España, un antes y un después en ese evento deportivo.

Hemos visto a Alaska y Mario Vaquerizo llegando a Sevilla para presentar el nuevo himno de la Copa del Rey y el cantante nos confesaba cómo se sentían: "venimos a celebrar la Copa del Rey porque somos los creadores del primer himno oficial de la Copa del Rey".

Los cantantes aseguran que, aunque no lo parezcan, sí son amantes del futbol: "Somos futboleros, no somos futboleros aférrimos y si nos gusta el deporte". Y es que precisamente esto es lo positivo de que Mario y Alaska le den voz al primer himno de la Copa del Rey, que nadie se imaginaba que estos dos grandes rostros conocidos de nuestro país fuesen amantes del fútbol.

También les hemos preguntado por el nuevo documental que esta grabando Tamara Falcó: "Pues no sé, lo importante es que lo esté viviendo ella bien, los rodajes siempre son muy divertidos y sobre todo con una chica cómo es Tamara que es una autentica estrella".

Como no podía ser de otra manera, Mario ha recordado que ellos fueron los primeros en hacer un reality de su vida: "yo no sé cómo lo está viviendo, yo no lo estoy viviendo porque yo no estoy rodando con ella pero me imagino que ella bien porque es dueña de su vida y es una chica que no tiene complejo a la hora de hacer un reality. En eso es muy Alaska y Mario".