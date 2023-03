Mario Vaquerizo responde a Jorge Javier Vázquez: "No busquemos dramas, yo quiero comedias entretenidas"

MADRID, 22 (CHANCE)

"La gran decepción" es el título con el que Jorge Javier Vázquez arremetió duramente contra Alaska y Mario Vaquerizo en la revista 'Lecturas' hace justo una semana. Incondicional de la pareja mediática durante años, el presentador no perdona algunas de las manifestaciones que ha hecho el cantante de 'Las nancys rubias' en los últimos tiempos -como apoyar a Isabel Díaz Ayuso o cconfesar en su visita al plató de 'Déjate querer' que hemos vivido un retroceso en las libertades y uno no puede decir lo que piensa- ni el hecho de que la voz de Fangoria trabaje en la radio al lado de Federico Jiménes Losantos.

Un duro ataque al que ahora ha respondido Mario Vaquerizo en los premios Fearless, haciendo suyo el refrán de 'no hay mayor desprecio que no hacer aprecio'. Si en su primer acto público tras las críticas de Jorge Javier -la Gala de los Premios Dial celebrada en Tenerife el pasado 16 de marzo- el artista optó por no hablar para los medios de comunicación y fue Alaska la que aseguró que no le molestaban las palabras del comunicador porque no se sentía retratada e ellas, ahora su marido es el que da la cara para mandar un contundente mensaje al maestro de ceremonias de 'Sálvame'.

"Lo que dijo Alaska, que es una mujer muy sabia y por eso estoy casado con ella es lo que yo suscribo. Jorge Javier está en su derecho de ejercer su derecho, nunca mejor dicho, a opinar. Otra cosa es que su opinión yo la comparta o no, se la respeto y ya está, pero no hay que darle más vueltas" ha asegurado, dejando claro que a pesar del cariño que siempre ha sentido por el presentador, no le han dolido sus ataques: "A mí me duele una caída, una pérdida de un ser querido, me duele que me quede calvo pero las opiniones de los demás no me tienen que doler, hay que respetarlas, simplemente". "No busquemos más dramas donde no las hay, yo quiero comedias entretenidas" ha zanjado con una sonrisa.