Mario Vaquerizo zanja los rumores de divorcio

MADRID, 6 (CHANCE)

Hace unas semanas empezaron los rumores de separación entre una de las parejas más queridas en España, Alaska y Mario Vaquerizo. Si en sus inicios nos enamoraron, durante la emisión de su propio reality consiguieron conectar con todo el mundo al mostrar su día a día más natural y rutinario... y lo cierto es que cuando hace unos días veíamos que se podían haber separado, nos vinimos abajo.

Eso sí, parece que todo ha sido una falsa alarma. Ya lo desmintió Alaska, pero ahora le ha tocado a él: "hay planes de decir a todo el mundo que no me he divorciado. Aquel maricón que salió en tik tok que nos habíamos separado Alaska y yo a mí el chaval no me cae bien, estaba buscando sus quince minutos de gloria".

No guarda rencor a la persona que inició los rumores sobre una posible separación con Alaska, aunque si responsabiliza a la prensa de hacerse eco de una noticia sin haberla contrastado anteriormente: "no me ofendió absolutamente nada, me ofendió que los periodistas cojan, como fuente de información, una opinión". Él y Alaska se encuentran en uno de los mejores momentos de su vida y no dudan de sus sentimientos: "cuando estás seguro de cómo eres, de con quién estás y de lo que sientes por la persona con la que estás, no pasa nada" y asegura que "esto es la montaña rusa, en este momento es Disneylandia del amor y en otros momentos, no es tanta Disneylandia del amor".

Si llega el día en que se separe de Alaska, Mario no tendrá problema alguno y lo dirá abiertamente: "me lo tomo todo con humor. El día en que yo me separe, lo voy a decir, ya sabéis que yo digo todo" y añade: "está todo perfecto, está todo en su sitio y estoy muy, pero que muy feliz, de verdad.".

Tan bien se lo han tomado que Mario ha querido recordar con nosotros qué opinó Alaska cuando se enteró de la noticia: "Olvido dijo una cosa muy total, que me encantó: que no digáis ahora que he comprado Cantora, que será mentira". No cabe duda de que la pareja tiró de humor y siguió adelante como siempre ha hecho ante los rumores y especulaciones.

Recordaba a Susana Dosamantes sobre el escenario, a quien admiraba: "la gran madre de Paulina, una gran actriz mejicana que admiramos todos. Estaba malita y se ha tenido que ir". No considera que tenga una relación muy estrecha con Paulina Rubio, pero lo poco que ha podido hablar con ella le ha dado muy buena impresión: "Paulina es otra amiga, no te voy a decir que somos amigos íntimos pero sí que es verdad que Paulina es un tipo de estrella con la que nos sentimos muy identificados porque es muy total. A mí, Paulina me cae muy bien. He coincidido con ella cuatro veces pero las cuatro veces que he coincidido ha sido una chica muy educada, muy total y muy auténtica".

Mario Vaquerizo también nos ha mostrado su opinión y cree firmemente que no debería juzgarse a Ricky Martin por las acusaciones de violencia doméstica hasta que hable la justicia: "el pobre Martin, que lo único que hace es trabajar en su vida, haberse labrado una carrera tanto con menudo como en solitario. Si dice una cosa, porque lo dice. Si no lo dice, porque no lo dice. Dejadle en paz". Opina que la demanda ha aparecido en un momento muy oportunista y duda de las intenciones de la misma: "el sobrino este yo no sé si está bien o está mal, pero a mí no me gusta decir las cosas feas. Si tan feo era, ¿por qué no lo dijiste antes? llega un momento en que estos oportunismos yo no los entiendo".