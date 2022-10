Mario Vargas Llosa confiesa que Tamara Falcó se encuentra "mucho más tranquila" tras su viaje a Lourdes

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El pasado viernes, Mario Vargas Llosa ha realizado su segundo evento en homenaje por la cátedra que lleva su nombre. En la fiesta hemos podido ver al ganador del Premio Nobel junto a Isabel Preysler, Ana Boyer, Fernando Verdasco o su hijo, Álvaro Vargas Llosa.

Aunque uno de los rostros que sin duda todo el mundo ha echado en falta, ha sido la presencia de Tamara Falcó, quien el año pasado acudió con su ahora ex, Iñigo Onieva. La hija de Isabel Preysler ha intentado mantenerse al margen del foco mediático, apareciendo exclusivamente en sus proyectos laborales.

Hace tan solo unos días, Tamara volvía de su viaje espiritual a Lourdes. Vargas Llosa no ha dudado en contarnos cómo se encuentra ella tras esta experiencia: "Tamara mucho más tranquila. Tamara acaba de estar en Lourdes y ahora ha regresado y está muy contenta y tranquila".

Parece que este viaje ha ayudado a la socialité a desconectar de los medios y centrarse en otros aspectos de su vida. El Premio Nobel afirma que él no le ha dado ningún consejo a Tamara tras su ruptura con Iñigo Onieva: "No, no, yo no me atrevo a dar consejos".

Por otra parte, Mario no asegura que todos los miembros de su familia se encuentran bien: "Todos bien en casa, sí".