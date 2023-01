Mario Vargas Llosa confirma su ruptura con Isabel Preysler y desmiente que el motivo sean sus celos: "No es verdad"

MADRID, 2 (CHANCE)

Hace menos de una semana, Isabel Preysler anunciaba su separación de Mario Vargas Llosa tras ocho años de noviazgo. Pero hasta el momento, el escritor todavía no se había pronunciado, dejando así que los rumores sobre los motivos que han llevado a esta ruptura fueran aumentando.

Ahora, tras un viaje express a París, Mario ha querido hablar y confirmar la evidencia de una vez por todas. El premio Nobel rompe su silencio y explica: "Yo me encuentro muy bien. Acabo de pasar un día en París". El ex de 'la reina de corazones' prefiere ser directo y desmiente que el motivo de ruptura con Isabel Preysler hayan sido sus celos: "No es verdad. No son ciertos".

Además, Mario desmiente que él haya sido el culpable de la separación: "Los motivos de la ruptura no existen". Aún así, confirma que han roto y da veracidad al resto de las declaraciones de su expareja, Isabel Preysler: "Lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel".

Por otra parte, el escritor guarda silencio al preguntarle si es cierto que quiere volver con su mujer, algo que a pesar de que se ha especulado en multitud de ocasiones, Mario ha preferido no confirmar ni desmentir por el momento.

Pese a que cada uno solía acudir a cada uno de sus eventos por separado, los desencuentros entre Isabel y Vargas Llosa se habrían ido intensificando en los últimos tiempos. Parece que el deterioro en la relación habría podido desembocar en una ruptura, una más para la familia Preysler que no ha terminado el año de la mejor manera posible.