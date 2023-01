Mario Vargas Llosa desmiente que su relato 'Los vientos' sea una venganza contra Isabel Preysler

MADRID, 30 (CHANCE)

Fue el pasado 28 de diciembre cuando la revista ¡Hola! revelaba que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa habían puesto fin a su relación después de ocho años de amor; una ruptura que vuelve a estar en el punto de mira tras la publicación íntegra del cuento que el premio Nobel escribió en diciembre de 2020, 'Los vientos', y en el que muchos quieren ver un relato autobiográfico de su vida al lado de la 'reina de corazones'.

El protagonista, un hombre de avanzada edad, habla de su arrepentimiento al abandonar a su mujer Carmencita - su exmujer se llama Carmen Patricia - por una mujer "que no valía la pena". "Ya me olvidé del nombre de aquella mujer; volverá a mi memoria, sin duda, aunque, si no volviera, tampoco me importaría. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz (...) Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ahora ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí" relata, un fragmento en el que muchos han visto una clara referencia a Isabel Preysler.

No se queda ahí, ya que Vargas LLosa también se recrea en el culto al cuerpo de su exnovia, asegurando que "todo el dinerito que ganan con trabajos eventuales y las pensiones que recibían por el mero hecho de existir, los invertían en comprarse pastillas, lociones, tónicos, todo aquello que impide el deterioro de la piel, los ojos, los dientes. El cuerpo es sagrado, como las perfumerías y las farmacias".

Fragmentos en los que muchos han visto una venganza contra la madre de Tamara Falcó y por los que han comparado al escritor con Shakira y su demoledora canción contra Gerard Piqué y Clara Chía, a pesar de que lo escribió dos años antes de su ruptura, cuando las cosas iban aparentemente bien con Isabel.

Consciente de las especulaciones que rodean a su relato, y a pesar de que confiesa que "no me arrepiento de nada", Mario Vargas Llosa asegura que no está de acuerdo con lo que se está diciendo porque "para nada" es una venganza contra la socialité.

Sin embargo, el peruano sí ha dejado en el aire si 'Los vientos' es autobiográfico y ha evitado pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que Isabel quiso romper con él hace dos años - justo cuando escribió 'Los vientos' - y al final decidió continuar a su lado para cuidarlo: "No voy a hacer ninguna declaración, entonces está usted perdiendo el tiempo" ha zanjado.

Lo que sí ha confirmado ha sido la presecia del Rey Juan Carlos, con el que tiene una buena amistad, en su nombramiento como miembro de la prestigiosa Academia francesa: "Así es y estoy muy contento sí".