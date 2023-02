Mario Vargas Llosa guarda silencio sobre la importancia de Isabel Preysler y Tamara Falcó en la elección de su espada

MADRID, 10 (CHANCE)

Mario Vargas Llosa ha vivido este jueves uno de los días más importantes de su carrera al convertirse, a sus 86 años, en el primer autor hispano en ingresar en la prestigiosa Academia Francesa. Un acto en el que ha estado acompañado por toda su familia, incluida Patricia Llosa con la que su entorno ha confirmado que se ha reconciliado, y por grandes amigos como el Rey Juan Carlos o la Infanta Cristina.

También han estado 'presentes', aunque no físicamente, Isabel Preysler y Tamara Falcó, ya que como ha revelado Sandra Aladro en 'El programa de Ana Rosa', fueron ellas las que eligieron la espada medieval personalizada que Mario ha lucido en su investidura como académico francés.

Fue hace varios meses, cuando su relación con la socialité todavía iba bien, cuando el Nobel encargó a un artesano de Toledo la elaboración de su espada, que lleva grabado su nombre. Un artesano al que conoció gracias a la mediación de Isabel, que fue quien los puso en contacto gracias a un buen amigo suyo.

Una gestión en la que Tamara estuvo muy involucrada también, puesto que entre los diferentes modelos de arma, la marquesa de Griñón eligió el diseño que lleva por nombre 'Excálibur' porque era el que más le gustaba de entre todas las opciones, y a Mario le pareció bien y siguió su consejo.

El 5 de diciembre, cuando llevaban ya casi una semana separados, fue cuando el premio Nobel acudió a Toledo a recoger la espada y, para ello, no dudó en llamar a Isabel para que le acompañase ya que la gestión había sido suya. Esta fue la última ocasión en la que acudieron juntos a un sitio a pesar de que ya no eran pareja y, a raíz de este último encuentro, no habrían vuelto a verse.

Volviendo al presente, no son pocos los que apuntan a que Vargas Llosa se ha acordado de su expareja y de Tamara Falcó en uno de los días más especiales de su vida por la espada. Un asunto sobre el que le preguntamos al escritor a su regreso a su casa de París tras el acto que le ha convertido en 'Inmortal', y sobre el que el peruano ha preferido guardar silencio.

Acompañado por sus hijos Gonzalo y Álvaro, Mario ha ignorado las preguntas y ha preferido no confirmar o desmentir qué hay de cierto en que Isabel fue quien le puso en contacto con el herrero que elaboró su espada, y si ésta fue elección de la marquesa de Griñón como se está asegurando.