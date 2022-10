Mario Vargas Llosa se pronuncia sobre la deslealtad de Íñigo Onieva: "Me defraudó mucho"

MADRID, 11 (CHANCE)

Mario Vargas Llosa ha recibido este lunes el premio 'Madrileño del año' por el amor a la ciudad en la que vive desde que comenzó, en 2015, su relación con Isabel Preysler. Un reconocimiento que el escritor ha recibido acompañado por la filipina y en el que se ha pronunciado por primera vez sobre la mediática ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

"Gracias a Isabel, que es una madrileña más antigua que yo pero ahí nos vamos en nuestro amor a Madrid y en nuestra simpatía por esta ciudad que nos ha acogido con tanto cariño" apuntaba Vargas Llosa al recoger su premio, un "honor" que no ha dudado en compartir con su pareja, orgullosa por esta espontánea dedicatoria.

En un discreto segundo plano, el escritor asistía durante el evento a las primeras declaraciones de Isabel sobre el delicado momento que atraviesa su hija: "Tamara se encuentra estupendamente y va muy bien. Yo, mientras están tranquilos mis hijos, y Tamara está tranquila, yo estoy tranquila" confesaba.

Sin embargo, tras el premio, Mario se ha pronunciado también sobre la ruptura y, asegurando que él prefiere no hablar sobre una hipotética reconciliación tras el paso al frente de Íñigo disculpándose de nuevo públicamente con Tamara - "que ellos decidan, yo no opino" ha afirmado - sí ha revelado su decepción con el empresario por su infidelidad: "Me ha defraudado mucho".