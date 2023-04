Mario Vargas Llosa responde a los rumores que relacionan a Isabel Preysler con Alfonso Díez

MADRID, 9 (CHANCE)

Meses después de conocer la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, parece que el ambiente está más tranquilo. Pocas semanas más tarde, el escritor rehacía públicamente su vida al lado de su exmujer, Patricia Llosa. Aunque todavía no se sabe si ambos vuelven a ser pareja, no cabe lugar a dudas de que ambos han retomado una buena relación.

Por su parte, la reina de corazones se mantiene alejada del foco mediático lo máximo posible, sin querer pronunciarse al respecto y sin apenas salir de su casa. Aunque parece que la madre de Tamara Falcó ya ha vuelto a retomar su vida social. Para ello, habría contado con la ayuda de su gran amiga Nuria González, esposa de Fernando Fernández Tapias, con quien habría ido a una cita doble.

De esta manera, los cuatro habrían pasado una velada muy tranquila cenando en un lujoso restaurante de Madrid. Pero, ¿quién sería el misterioso acompañante de la Preysler? Pues nada más y nada menos que Alfonso Díez, el viudo de la Duquesa de Alba. Hace tan solo unos días, el empresario reapareció muy nervioso comentando que "es un despropósito" que se le intente atribuir una nueva relación.

Ahora, el equipo de Europa Press ha podido hablar con Mario Vargas Llosa, quien ha contestado que "no va a comentar nada" respecto a estas informaciones sobre su expareja. El premio Nobel guarda silencio al preguntarle si le desea la felicidad a la que ha sido su pareja en los últimos años.

Por el contrario, el escritor se muestra interesado por conocer las palabras que le ha dedicado Julio Iglesias: "¿Qué cosa ha dicho?". Al conocer que el cantante ha explicado que no es muy caballerosa la actitud que ha tenido con Isabel, Mario prefiere "no comentar eso". Prefiere quedarse al margen y asegurar que se encuentra feliz en este momento de su vida "Así es". Finalmente, desmiente que quiera ser presidente de su país como tanto se ha comentado: "No quiero ser presidente de Perú":