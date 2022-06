Mario Vargas Llosa sigue viviendo con Isabel Preysler. Las imágenes que lo confirman

MADRID, 30 (CHANCE)

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa están en el punto de mira después de que la revista Semana haya publicado que la pareja vive separada. Según asegura la publicación, el escritor se habría instalado en el piso que posee al lado de la madrileña Puerta del Sol, donde se le ha visto entrar y salir con normalidad en los últimos diez días.

Una información que la socialité y el Premio Nobel no han tardado en desmentir a la revista Hola, afirmando que siguen viviendo juntos en la casa familiar que la filipina posee en la urbanización Puerta de Hierro de la capital - donde Mario se instaló hace siete años, poco después de comenzar su historia de amor con Isabel - e insitiendo en que su relación marcha a las mil maravillas y están tan unidos como el primer día.

Y después de ver al escritor llegando a la residencia que comparte con su pareja poco después de la publicación de la noticia de su separación física - que desató las especulaciones acerca de una posible crisis - ahora os mostramos las imágenes que confirman que Vargas Llosa sigue viviendo en la mansión de Isabel Preysler y que su reciente presencia en su piso se debe a que es allí donde se quedan sus hijos cuando viajan a Madrid y el lugar donde guarda buena parte de sus libros.

Esta mañana, como hace cada día a primera hora para evitar el calor, el peruano ha salido a dar un paseo por los alrededores de la casa familiar y ha sido a su regreso, caminando ayudado por un bastón y con unos grandes auriculares para escuchar música, cuando le hemos podido preguntar una vez más por la información de que viviría separado de Isabel. Un asunto sobre el que nervioso, e incómodo, ha evitado pronunciarse: "Mil gracias pero no. No, no, fotos no por favor". Sus imágenes en la casa que comparte con la socialité desde hace siete años, que demuestran que las cosas marchan a las mil maravillas entre ellos, ¡en el siguiente vídeo!