Mariola Orellana nos confiesa lo feliz que le hace su nieto

MADRID, 6 (CHANCE)

A pocos días de que se cumpla un mes del nacimiento de su primer nieto, Mariola Orellana se ha dejado ver ante las cámaras tras su asistencia el pasado fin de semana al último adiós a su amigo Fernando Gómez-Acebo. Muy feliz del momento que está viviendo, la representante nos ha desvelado cómo están siendo estos primeros día de vida de su nieto.

La mujer de Antonio Carmona nos aseguraba que está saboreando una de las etapas más felices de su vida "Sí, mucho, mucho. Me tiene enganchada, voy todo el rato a verlo" y nos desvelaba que "necesito cogerlo y le digo que es como un cargador móvil de batería, me carga la batería".

En cuanto a cómo está llevando su hija, Lucía Fernanda, la maternidad, nos comentaba que "muy bien, haciéndose al momento, pero la verdad es que bien".

Además, Mariola nos desvelaba que pronto bautizarán a su nieto y que "los padrinos son Yeray, que es un guitarrista monísimo que va con él, y Lola, la hija de Rosario, es la madrina".

La mujer del artista se ha dejado ver en ARCOmadrid 2024 y allí atendía a la prensa asegurando que "me gusta mucho la fotografía y me gusta que me sorprenda la obra, la verdad. Que me sorprenda, que me llame, que me grite".