Marisa Jara agradece el apoyo recibido tras su intervención

MADRID, 16 (CHANCE)

"Familia no tengo muchas fuerzas pero os quería escribir desde el hospital" comienza Marisa Jara diciendo en un texto que ha compartido con todos sus seguidores a través de su perfil de Instagram con una imagen en la camilla. La modelo ha asegurado que esta intervención no ha sido más que "un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor".

Ayer la revista Semana publicaba en exclusiva que la modelo había tenido que ser operada de urgencia tras detectarle un tumor en uno de sus ovarios. Una noticia que hacían saltar todas las alarmas, pero lo cierto es que ha sido la propia Marisa quien ha querido mandar un mensaje tranquilizador, asegurando que se encuentra recuperándose.

"Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a tod@s por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lagrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte" ha escrito la modelo en su post y no ha dudado en agradecer a todos los profesionales que han estado pendientes de ella y, por supuesto, a su pareja, Miguel Almansa: "Eres mi vida entera junto a mi Tomasito no os puedo amar más".

Marisa ha demostrado ser una mujer invencible y con una fuerza completamente arrolladora. Tras padecer un cáncer de estómago, casi una veintena de operaciones y los intentos de fecundación in vitro a los que se sometió... la modelo conocía a Miguel, su pareja actual y el que se ha convertido en uno de los pilares más importantes de su vida junto con su hijo Tomás.