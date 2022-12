Marisa Jara, embarazada de su segundo hijo: "Ha sido una sorpresa total"

MADRID, 7 (CHANCE)

Grandísimas noticias para Marisa Jara. Y es que tal y como la modelo ha revelado en la revista Lecturas, está de nuevo embarazada ocho meses después del nacimiento de su primer hijo, Tomás: "Los médicos me dijeron que no podía ser madre, ha sido una sorpresa total. Tomasito es un bebé in vitro, que hoy cumple ocho meses, y ahora voy a ser madre de manera natural" confiesa ilusionada la modelo, que afronta las Navidades más felices e ilusionantes de su vida con un regalo que, reconoce, ha sido totalmente inesperado.

"Estoy embarazada de dos meses y dos semanas. Pensaba que era raro que no me viniera la regla, pero creía que era porque aún tenía irregularidades o por mi problema de la endometriosis. Me hice la prueba no nos lo podíamos creer ¡Lloramos!" añade pletórica, admitiendo ques está viviendo el mejor de los sueños.

Por el momento todavía desconoce el sexo del que será su segundo hijo - que se sacará tan solo un año y medio con Tomás - pero como destaca, sin llegar a creerse este 'milagro' que ni ella ni su pareja Miguel Almansa se esperaban, lo más importante es que venga sano.

"Un pajarito me ha dicho que vuelvo a ser mamá! Y no podemos estar más felices con esta noticia sorpresa que ue no esperábamos!!!Feliz día a to@s os quiero!!!!" ha publicado en Instagram, compartiendo así la noticia de su embarazo con sus seguidores, que tanto la han arropado en este proceso.

Y es que Marisa ha superado un cáncer y 19 operaciones por la endometriosis que padece, y los médicos le dijeron que no podría ser madre de manera natural. Sin embargo, sin rendirse y tras numerosos tratamientos de fecundación in vitro, la modelo cumplía su sueño de convertirse en mamá el pasado 2 de abril. "Bienvenido, Tomás. Te amamos con toda nuestra alma. Gracias Dios mío por cumplir nuestro sueño. Hoy es el día más bonito de mi vida, no tengo palabras para describir tanto amor", confesaba entonces. Un sueño que repetirá el próximo mes de junio con el nacimiento de su segundo hij@, la mejor sorpresa que podría recibir la sevillana.