Marisa Jara sale en defensa de Ana Obregón: "Su hija, su nieta o lo que sea, si es por su felicidad me parece perfecto"

MADRID, 4 (CHANCE)

Muy recuperada del tumor maligno en el ovario por el que tuvo que ser intervenida de urgencia hace apenas 20 días, Marisa Jara ha dejado su Sevilla natal por unas horas para viajar a Madrid para cumplir con unos compromisos profesionales acompañada por su pareja, Miguel Almansa, y su hijo Tomás, que el pasado 1 de abril cumplió 1 año que su orgullosa mamá celebró con una fiesta muy especial: "El amor de mi vida cumple un año. Tomás, papá y mamá somos los más felices del mundo, con un amor tan intenso y fuerte que no se puede explicar... Cada día, nuestro amor crece y crece sin límites, te soñe tanto cariño que te hice realidad. Tomás eres nuestra locura y nos vamos a dejar la piel por ti y porque seas el niño más feliz del mundo. ¡Feliz cumpleaños vida mía! ¡Papá y mamá te adoran con locura!" publicaba en sus redes sociales con unas preciosas imágenes del pequeño soplando la vela de su tarta de cumpleaños.

Un año que como confiesa y a pesar de todo lo que le ha pasado - además de su intervención de urgencia, el pasado mes de diciembre sufrió un aborto natural después de quedarse embarazada de manera natural- ha sido "el mejor de mi vida". "Los contratiempos hay que olvidarlos y es lo de menos y a disfrutar que es lo que toca" ha añadido, dándonos una lección de positividad después de dos de los mayores sustos de su vida: "Estoy bastante recuperada y ya pasó. Me tomo las cosas como vienen, con buena actitud que es muy importante y que sea siempre lo que Dios quiera, pero estoy muy agradecida y muy contenta. Tomás es lo más bonito que nos ha pasado" ha reconocido a su llegada a Madrid con su pequeñín.

Además, Marisa ha salido en defensa de Ana Obregón tras la polémica que se ha desatado tanto por su maternidad tardía como por la posible paternidad de la pequeña Ana. "Mi filosofía de vida es vive y deja vivir y yo creo que si ella lo ha hecho de esa manera y ha querido tener una hija, que no se sabe si es su hija o su nieta, o lo que sea, pero que si es por su felicidad pues yo por mí perfecto. Aparte que la conozco, es amiga y la verdad es que me alegro muchísimo" ha afirmado, convencida de que si "ella ha tomado esa decisión tan personal será por algo".

Sin embargo, la modelo sevillana ha preferido no pronunciarse por el delicado momento de salud que atraviesa Joaquín Cortés, que hace unos días fue ingresado de urgencia tras desvanecerse mientras jugaba con sus hijos. A pesar de que Marisa y el bailarín mantuvieron una apasionada relación en el año 2006, reconoce que actualmente no mantienen ningún contacto y, tajante, ha dejado claro que "no tengo nada que decir".