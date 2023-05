Marisa Jara sale en defensa de Tamara Falcó por los comentarios sobre su peso antes de su boda

MADRID, 26 (CHANCE)

Tras disfrutar del camino del Rocío con su hijo Tomás y su pareja, Miguel Almansa, Marisa Jara ha viajado a Madrid para asistir a la fiesta con la que Harper's Bazaar ha celebrado la llegada del verano y, tras los comentarios que han surgido respecto al aumento de peso de Tamara Falcó, y en medio de rumores de que podría ingresar en una clínica especializada para adlgazar 9 kilos antes de su boda con Íñigo Onieva, la modelo sevillana ha estallado en defensa de la marquesa.

"No se debe hablar del cuerpo de las personas, debemos cambiar la forma de pensar, ser un poco más sensible con este tema, lo pido por favor, que una mujer engorde, que cambie su cuerpo, que no sea noticia" ha estallado, sin entender como son "las mujeres las que estamos en el punto de mira y no los hombres".

Marisa, que en su día lo pasó mal cuando siendo una de las modelos más populares del país aumentó de peso y recibió duras críticas, cree que "cualquier cosa te puedes suceder que te haga coger kilos, como los nervios, la menopausia, el embarazo.... y el cuerpo de una mujer no debe ser tema de conversación ni una noticia". "Que cada uno esté como quiera estar, lo más importante es la salud" sentencia.

Confesando que a veces habla con Tamara, con la que mantiene muy buena relación desde que coincidieron en un programa de cocina, la sevillana cree que Íñigo y ella "hacen una pareja increíble" y está segura de que les va a ir "muy bien". "Una chica tan buena persona, tan de corazón y tan enamorada de su pareja no le puede ir mal" asegura.

Respecto a cómo se encuentra del tumor del que fue operada de urgencia el pasado mes de febrero, Marisa desvela que "hace unas semanas estuve en el oncólogo, en mi última revisión después de la operación y me ha dicho que estoy perfecta". "Todo ha salido genial y no puedo estar más contenta y más feliz. Estoy en un momento muy bonito de mi vida" afirma con una sonrisa.

Por delante, un verano relajado porque como nos cuenta no será hasta septiembre cuando tenga la próxima revisión: "El oncólogo me explicó que esto es un tipo de cáncer raro que aparece cuando le da la gana, se posiciona en el órgano que quiere y el tratamiento es la prevención, el control y estar pendientes, si tenemos la mala suerte que se vuelva a reproducir, que Dios quiera que no, otra vez quirófano, el mismo proceso" explica.