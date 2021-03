Marisa Martín-Blázquez desvela que sufre 'miastenia gravis'

MADRID, 6 (CHANCE)

Hoy en 'Viva la vida' hemos vivido un momento muy especial cuando una de las colaboradoras habituales ha confesado para todo el público del programa la enfermedad que sufre desde hace unos años. Aunque no nos ha cogido por sorpresa, se trata de Marisa Martín-Blázquez quien ha desvelado que sufre miastenia gravis en un ojo.

"Mucha gente habla sin conocimiento de causa, hace sorna y burla de algo que se ve en mi cara. A veces, viene a atacarme, y me provoca grandes crisis que venzo con paciencia y haciéndole poco caso. Es cuando más se refleja en mi rostro y cuando más, 'las buenas personas' me atacan por el tema físico" empezaba diciendo la colaboradora del programa.

Una enfermedad que está tratada y por la que se tiene que medicar: "Me tengo que medicar. A partir de ahí empecé a investigar acerca de alimentos, de qué podía hacer yo para ralentizar mi enfermedad que no tenía ninguna buena pinta. El deporte a mí me ha valido para mucho", aunque ha asegurado que hay muchas cosas peores y que por eso no se preocupa demasiado, sino ocuparse en controlarlo: "En la vida no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Si se puede solucionar hay que ponerse en manos de los mejores, y si no tiene solución, hay que ser feliz con lo que tiene".

Emma García, amiga de Marisa, le ha dedicado unas palabras muy emotivas a la colaboradora que han reflejado todo el cariño que siente hacia ella: "Marisa es un ejemplo de valentía, de lucha... ¡Qué poco te conoce la gente! Si conocieran más de ti* Todo lo que llevas, lo bien que lo llevas. Con sonrisa, generosidad valentía. Yo te admiro desde hace muchísimo tiempo".